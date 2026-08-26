استشاري نفسي: 70% من حالات الطلاق تقع في العام الأول من الزواج

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن 70% من حالات الطلاق في مصر تقع خلال العام الأول من الزواج، مرجعاً ذلك إلى الخلط لدى البعض بين حقوق الأهل واستقلالية الحياة الزوجية.

وأوضح «هندي»، خلال لقاء مع الإعلامية دينا فكري، ببرنامج «بعد منتصف الليل» على قناة «الشمس»، أن إحدى الدراسات كشفت عن معاناة 54% من الزوجات في المنطقة العربية من عدم تقدير أزواجهن لهن.

وشدّد استشاري الصحة النفسية على أهمية الاحترام المتبادل بين الزوجين، وضرورة تقدير الأهل من جانب الزوج والزوجة حتى يعيشان في هدوء وسكينة بعيدا عن المشاكل والخلافات.