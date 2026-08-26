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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري نفسي: 70% من حالات الطلاق تقع في العام الأول من الزواج

وليد هندي
وليد هندي
محمود زيدان

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن 70% من حالات الطلاق في مصر تقع خلال العام الأول من الزواج، مرجعاً ذلك إلى الخلط لدى البعض بين حقوق الأهل واستقلالية الحياة الزوجية.

وأوضح «هندي»، خلال لقاء مع الإعلامية دينا فكري، ببرنامج «بعد منتصف الليل» على قناة «الشمس»، أن إحدى الدراسات كشفت عن معاناة 54% من الزوجات في المنطقة العربية من عدم تقدير أزواجهن لهن.

وشدّد استشاري الصحة النفسية على أهمية الاحترام المتبادل بين الزوجين، وضرورة تقدير الأهل من جانب الزوج والزوجة حتى يعيشان في هدوء وسكينة بعيدا عن المشاكل والخلافات.

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