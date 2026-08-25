مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإمكانية عودته للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عاد إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيبدأ في تقييم موقف إمام عاشور ومدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة في المباريات.

وأوضح شوبير أن إمام عاشور متحمس للغاية للعودة إلى الملاعب والمشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبته في استعادة مكانه مع الفريق والمساهمة في تحقيق الانتصارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، بعدما حقق الفريق فوزًا مثيرًا على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية، خاصة مع تواصل منافسات الدوري، من أجل الحفاظ على جاهزية الفريق وتوفير أكبر عدد من الخيارات أمام الجهاز الفني.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره زد، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري، ومواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد، بينما يأمل الجهاز الفني في أن تشهد الفترة المقبلة عودة إمام عاشور للمشاركة مع الفريق، حال اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.