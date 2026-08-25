بعد 3 سنوات| محمد صلاح يفي بوعده لفابينيو ويجتمعان مجددًا في طرابزون سبور

عاد الوعد القديم إلى الواجهة من جديد، بعدما تحقق ما قاله النجم محمد صلاح لزميله السابق في ليفربول، البرازيلي فابينيو، قبل أكثر من 3 أعوام، عندما ودعه برسالة قصيرة قال فيها: «سنلتقي قريباً». وبعد سنوات من الفراق، يستعد الثنائي بالفعل للعب معاً من جديد، لكن هذه المرة بقميص طرابزون سبور التركي.

فابينيو يعود لمجاورة صلاح

وصل فابينيو إلى مدينة طرابزون تمهيداً لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق التركي، ليعود بذلك إلى مزاملة محمد صلاح، بعدما جمعتهما سنوات من النجاح والتتويجات بقميص ليفربول الإنجليزي.



وكان فابينيو قد لعب إلى جانب صلاح في ليفربول لمدة خمس سنوات، قبل أن يغادر النادي الإنجليزي في صيف 2023 وينتقل إلى اتحاد جدة السعودي. وخلال تلك الفترة، أصبح الثنائي جزءاً من أحد أبرز أجيال ليفربول في العصر الحديث، وحققا العديد من البطولات المحلية والقارية.

وعد صلاح يعود للظهور

في أغسطس 2023، نشر نادي ليفربول مقطع فيديو لتوديع فابينيو بعد رحيله عن الفريق، وظهر محمد صلاح خلاله موجهاً رسالة إلى زميله البرازيلي قائلاً: «بالتوفيق لك يا صديقي، سنلتقي قريباً».

وفي ذلك الوقت، أثارت تصريحات صلاح التكهنات بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي، خاصة مع رحيل عدد من نجوم ليفربول إلى أندية المملكة، مثل روبرتو فيرمينو، وساديو ماني، وجوردان هندرسون، إلى جانب فابينيو.

لكن صلاح استمر في صفوف ليفربول خلال المواسم الثلاثة التالية، بينما واصل فابينيو مشواره مع اتحاد جدة، قبل أن يصبح الطريق ممهداً لعودة الشراكة بينهما في الملاعب الأوروبية.

فابينيو: اللعب مع صلاح أمر مميز

من جانبه، أعرب فابينيو عن سعادته الكبيرة بالعودة للعب بجوار صلاح، مؤكداً أن علاقته بالنجم المصري تتجاوز حدود كرة القدم.

وقال فابينيو في تصريحات له : «اللعب مع صلاح أمر مميز. بالإضافة لكونه لاعباً عظيماً فهو رجل عظيم».

وأضاف أن السنوات التي قضاها مع صلاح في ليفربول جعلته معجباً بشدة بما حققه اللاعب المصري وما يواصل تحقيقه، مشيراً إلى أن صلاح يمتلك دائماً رغبة قوية في أن يكون الأفضل والاستمرار في الفوز.

وتابع فابينيو: «لدي هذا الطموح أيضاً، وأتطلع لأن أقدم أفضل ما لدي وأن أساعد طرابزون سبور على الفوز أيضاً، لذا سيكون من الرائع للغاية أن ألعب معه مجدداً».

عقد لمدة عامين وراتب 2.6 مليون يورو

وأعلن طرابزون سبور رسمياً التعاقد مع فابينيو، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، بعقد يمتد لمدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع اتحاد جدة.

ووفقاً لما أعلنه النادي عبر البورصة التركية، سيحصل لاعب الوسط البرازيلي على راتب سنوي يبلغ 2.6 مليون يورو، إلى جانب مكافأة توقيع تصل إلى 1.4 مليون يورو في كل موسم.

وكان فابينيو قد انتقل إلى اتحاد جدة عام 2023 بعد مسيرة استمرت خمس سنوات مع ليفربول، ونجح خلال تجربته السعودية في التتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك خلال موسم 2024-2025.

مسيرة حافلة مع ليفربول

خاض فابينيو 219 مباراة بقميص ليفربول، ونجح في التتويج بعدد كبير من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي.

كما كان اللاعب ضمن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026، ليواصل مسيرته الدولية بالتزامن مع تجربته الجديدة في الدوري التركي.

صلاح وفابينيو.. شراكة تتجدد

ولم تكن السنوات الثلاث الماضية حافلة باللقاءات بين اللاعبين، إذ واجه كل منهما الآخر مرة واحدة فقط، خلال مباراة ودية جمعت منتخبي مصر والبرازيل قبل كأس العالم الأخيرة.

والآن، وبعد أن افترقا لسنوات، يجد صلاح وفابينيو نفسيهما أمام فرصة جديدة لصناعة لحظات مشتركة، لكن هذه المرة في طرابزون سبور، الذي يسعى لتعزيز صفوفه والمنافسة بقوة محلياً وأوروبياً.

وتأتي عودة فابينيو في وقت يستعد فيه طرابزون سبور لمواجهة فرينسفاروش المجري في إياب الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي، بعدما خسر الفريق التركي مباراة الذهاب بهدف دون رد.

نهاية الفراق وبداية فصل جديد

وبذلك، تحوّلت عبارة محمد صلاح التي قالها لفابينيو قبل سنوات من مجرد رسالة وداع إلى وعد تحقق على أرض الواقع. وبعد أن جمعتهما بطولات وانتصارات بقميص ليفربول، يعود الثنائي مجدداً إلى الملعب، هذه المرة في تركيا، وسط آمال بأن تحمل شراكتهما الجديدة نجاحاً آخر في مسيرتهما الكروية.