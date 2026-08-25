قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
الشيخ خالد الجندي يوضح الفارق بين صفات النبي وأوصاف النبي
وزير التعليم: تطوير مادة التاريخ بالبكالوريا المصرية لتعزيز الوعي والربط بالواقع
اللحظات الأخيرة قبل الإعلان.. مرموش يصل إلى مقر توتنهام تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي
التأمينات: تقسيط مديونيات الشركات والمصانع بمقدم 5% دعمًا لمجتمع الأعمال
عودة الهدوء للمنطقة.. واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط
فلسطين في مواجهة سياسة الأمر الواقع.. أين يقف المجتمع الدولي؟
المولد النبوي 2026.. رددوا أفضل 5 صيغ للصلاة على الرسول في يوم ميلاده
مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. خطة إعلامية موسعة لتغطية دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»
وزير الصحة: واحد من كل 9 أشخاص مصاب بالسكري و62% من الحالات غير مشخصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد 3 سنوات| محمد صلاح يفي بوعده لفابينيو ويجتمعان مجددًا في طرابزون سبور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

عاد الوعد القديم إلى الواجهة من جديد، بعدما تحقق ما قاله النجم محمد صلاح لزميله السابق في ليفربول، البرازيلي فابينيو، قبل أكثر من 3 أعوام، عندما ودعه برسالة قصيرة قال فيها: «سنلتقي قريباً». وبعد سنوات من الفراق، يستعد الثنائي بالفعل للعب معاً من جديد، لكن هذه المرة بقميص طرابزون سبور التركي.

فابينيو يعود لمجاورة صلاح

وصل فابينيو إلى مدينة طرابزون تمهيداً لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق التركي، ليعود بذلك إلى مزاملة محمد صلاح، بعدما جمعتهما سنوات من النجاح والتتويجات بقميص ليفربول الإنجليزي.
 

وكان فابينيو قد لعب إلى جانب صلاح في ليفربول لمدة خمس سنوات، قبل أن يغادر النادي الإنجليزي في صيف 2023 وينتقل إلى اتحاد جدة السعودي. وخلال تلك الفترة، أصبح الثنائي جزءاً من أحد أبرز أجيال ليفربول في العصر الحديث، وحققا العديد من البطولات المحلية والقارية.

وعد صلاح يعود للظهور

في أغسطس 2023، نشر نادي ليفربول مقطع فيديو لتوديع فابينيو بعد رحيله عن الفريق، وظهر محمد صلاح خلاله موجهاً رسالة إلى زميله البرازيلي قائلاً: «بالتوفيق لك يا صديقي، سنلتقي قريباً».

وفي ذلك الوقت، أثارت تصريحات صلاح التكهنات بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي، خاصة مع رحيل عدد من نجوم ليفربول إلى أندية المملكة، مثل روبرتو فيرمينو، وساديو ماني، وجوردان هندرسون، إلى جانب فابينيو.

لكن صلاح استمر في صفوف ليفربول خلال المواسم الثلاثة التالية، بينما واصل فابينيو مشواره مع اتحاد جدة، قبل أن يصبح الطريق ممهداً لعودة الشراكة بينهما في الملاعب الأوروبية.

فابينيو: اللعب مع صلاح أمر مميز

من جانبه، أعرب فابينيو عن سعادته الكبيرة بالعودة للعب بجوار صلاح، مؤكداً أن علاقته بالنجم المصري تتجاوز حدود كرة القدم.

وقال فابينيو في تصريحات له : «اللعب مع صلاح أمر مميز. بالإضافة لكونه لاعباً عظيماً فهو رجل عظيم».

وأضاف أن السنوات التي قضاها مع صلاح في ليفربول جعلته معجباً بشدة بما حققه اللاعب المصري وما يواصل تحقيقه، مشيراً إلى أن صلاح يمتلك دائماً رغبة قوية في أن يكون الأفضل والاستمرار في الفوز.

وتابع فابينيو: «لدي هذا الطموح أيضاً، وأتطلع لأن أقدم أفضل ما لدي وأن أساعد طرابزون سبور على الفوز أيضاً، لذا سيكون من الرائع للغاية أن ألعب معه مجدداً».

عقد لمدة عامين وراتب 2.6 مليون يورو

وأعلن طرابزون سبور رسمياً التعاقد مع فابينيو، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، بعقد يمتد لمدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع اتحاد جدة.

ووفقاً لما أعلنه النادي عبر البورصة التركية، سيحصل لاعب الوسط البرازيلي على راتب سنوي يبلغ 2.6 مليون يورو، إلى جانب مكافأة توقيع تصل إلى 1.4 مليون يورو في كل موسم.

وكان فابينيو قد انتقل إلى اتحاد جدة عام 2023 بعد مسيرة استمرت خمس سنوات مع ليفربول، ونجح خلال تجربته السعودية في التتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك خلال موسم 2024-2025.

مسيرة حافلة مع ليفربول

خاض فابينيو 219 مباراة بقميص ليفربول، ونجح في التتويج بعدد كبير من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي.

كما كان اللاعب ضمن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026، ليواصل مسيرته الدولية بالتزامن مع تجربته الجديدة في الدوري التركي.

صلاح وفابينيو.. شراكة تتجدد

ولم تكن السنوات الثلاث الماضية حافلة باللقاءات بين اللاعبين، إذ واجه كل منهما الآخر مرة واحدة فقط، خلال مباراة ودية جمعت منتخبي مصر والبرازيل قبل كأس العالم الأخيرة.

والآن، وبعد أن افترقا لسنوات، يجد صلاح وفابينيو نفسيهما أمام فرصة جديدة لصناعة لحظات مشتركة، لكن هذه المرة في طرابزون سبور، الذي يسعى لتعزيز صفوفه والمنافسة بقوة محلياً وأوروبياً.

وتأتي عودة فابينيو في وقت يستعد فيه طرابزون سبور لمواجهة فرينسفاروش المجري في إياب الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي، بعدما خسر الفريق التركي مباراة الذهاب بهدف دون رد.

نهاية الفراق وبداية فصل جديد

وبذلك، تحوّلت عبارة محمد صلاح التي قالها لفابينيو قبل سنوات من مجرد رسالة وداع إلى وعد تحقق على أرض الواقع. وبعد أن جمعتهما بطولات وانتصارات بقميص ليفربول، يعود الثنائي مجدداً إلى الملعب، هذه المرة في تركيا، وسط آمال بأن تحمل شراكتهما الجديدة نجاحاً آخر في مسيرتهما الكروية.

محمد صلاح طرابزون ليفربول صلاح كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

فالنسيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد