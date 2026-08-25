تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. خطة إعلامية موسعة لتغطية دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»

وزير التعليم العالي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية لبحث التغطية الإعلامية للدورة

وزير التعليم العالي:

توجيهات الرئيس تمثل إطارًا رئيسيًا لخروج «القاهرة 2026» بصورة مشرفة ومتميزة

أحمد المسلماني:

توظيف إمكانات ماسبيرو والإذاعات الموجهة للوصول بفعاليات الدورة إلى الجمهور الإفريقي

د. أشرف صبحي:

الإعلام شريك أساسي في نجاح «القاهرة 2026» وتعزيز التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية

د. عادل عبدالغفار:

خطة إعلامية متكاملة لتقديم «القاهرة 2026» للجمهور الإفريقي وإبراز رسالتها

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وبحضور نخبة من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة؛ لمناقشة الترتيبات التنفيذية الخاصة بالتغطية الإعلامية للدورة، والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخروج دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» بصورة مشرفة ومتميزة.

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن توجيهات الرئيس بخروج الدورة بصورة مشرفة ومتميزة تمثل إطارًا رئيسيًا لكافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالدورة، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تقديم نموذج متميز في تنظيم هذا الحدث القاري، بما يليق بمكانتها ودورها في القارة الإفريقية.

وأوضح الوزير أن التغطية الإعلامية تمثل أحد المحاور الأساسية لإنجاح الدورة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للهيئة الوطنية للإعلام، ومذيعي ومقدمي برامج ماسبيرو، وشبكات الإذاعة والتليفزيون، والإذاعات الموجهة؛ للوصول إلى الجمهور الإفريقي والتعريف بفعاليات الدورة والمشاركين فيها، ونقل المنافسات والفعاليات العلمية والثقافية المصاحبة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التغطية الإعلامية يجب ألا تقتصر على نقل المنافسات والنتائج الرياضية، وإنما تمتد إلى تقديم صورة متكاملة عن الدورة وشباب الجامعات الإفريقية المشاركين فيها، والتعريف بدولهم وجامعاتهم وتجاربهم، وإتاحة مساحة للتواصل المباشر بينهم وبين الجمهور الإفريقي، بما يعزز رسالة الدورة في دعم الصداقة والسلام والتعاون بين شعوب القارة، ويجسد شعارها «شعلة واحدة.. قارة واحدة».

أكد السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة ستسخر إمكاناتها وقطاعاتها المختلفة لتقديم تغطية إعلامية موسعة ومتميزة لدورة «القاهرة 2026»، بما يتناسب مع أهمية الحدث وحجم المشاركة الإفريقية.

وأوضح أن مذيعي ومقدمي برامج ماسبيرو سيكون لهم دور رئيسي في تقديم برامج وفقرات ولقاءات خاصة مع الوفود والرياضيين والطلاب المشاركين، وإبراز قصصهم وتجاربهم، والتعريف بدولهم وجامعاتهم، إلى جانب الاستفادة من الإذاعات الموجهة للوصول إلى الجمهور الإفريقي في مختلف دول القارة، من خلال مواد وبرامج وحوارات مخصصة للتعريف بالدورة وفعالياتها ونقل أجوائها إلى الجمهور الإفريقي.

وأضاف أن التغطية ستتجاوز نقل المنافسات الرياضية إلى تقديم محتوى إعلامي يعكس الجوانب الإنسانية والثقافية والعلمية للدورة، ويبرز صورة مصر ودورها في دعم التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، أن «القاهرة 2026» تمثل حدثًا مهمًا للرياضة الجامعية الإفريقية، في ظل المشاركة الواسعة من 17 دولة و81 جامعة ومؤسسة تعليمية، مشيرًا إلى أن الإعلام شريك أساسي في نجاح الدورة والتعريف برسالتها لدى شباب الجامعات في مختلف دول القارة.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والاستفادة من خبرات مذيعي ماسبيرو والإذاعات الموجهة سيسهمان في نقل أجواء الدورة إلى الجمهور الإفريقي، وإبراز قصص وتجارب الطلاب والرياضيين المشاركين، وتعزيز التواصل بين أبناء القارة، بما يترجم شعار الدورة «شعلة واحدة.. قارة واحدة».

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة إعلامية متكاملة لدورة «القاهرة 2026»، تستهدف تحقيق تغطية واسعة للدورة داخل مصر وعلى المستوى الإفريقي، بما يتناسب مع حجم المشاركة وأهمية الحدث، ويعكس رسالة مصر في دعم التواصل بين شباب الجامعات الإفريقية.

وأوضح أن الخطة تستهدف الاستفادة من جميع الوسائل والمنصات الإعلامية المتاحة، مع التركيز على توظيف إمكانات الهيئة الوطنية للإعلام ومذيعي ومقدمي برامج ماسبيرو وشبكات الإذاعة والتليفزيون والإذاعات الموجهة؛ للوصول مباشرة إلى الجمهور الإفريقي، من خلال برامج ولقاءات وحوارات مع الوفود والرياضيين والطلاب، والتعريف بدولهم وجامعاتهم ونقل أجواء المنافسات والفعاليات العلمية والثقافية المصاحبة للدورة.

وأضاف أن الإعلام يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في تحويل الدورة إلى مساحة للتواصل الإنساني والحضاري بين شباب الجامعات الإفريقية، من خلال إبراز قصص المشاركين وتجاربهم، والتعريف بمصر كمركز للعلم والثقافة والرياضة في القارة، مؤكدًا أن شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة» يعبر عن جوهر الرسالة التي تستهدف التغطية الإعلامية ترسيخها لدى الجمهور الإفريقي.

وتشهد دورة «القاهرة 2026» مشاركة 2,082 فردًا من 17 دولة إفريقية، يمثلون 81 جامعة ومؤسسة تعليمية، ويتنافسون في 18 رياضة رئيسية، منها 4 رياضات جماعية و14 رياضة فردية، بالإضافة إلى 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية تُدرج لأول مرة ضمن فعاليات الدورة.

وتضم البعثات المشاركة 1,688 طالبًا وطالبة من الرياضيين، و394 إداريًا وإدارية وأعضاء بالأطقم الفنية، فيما يبلغ عدد المشاركين من الذكور 1,277، ومن الإناث 805.

وتشارك في الدورة كل من: مصر، والجزائر، ونيجيريا، والجابون، وبنين، وليبيا، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، وأوغندا، وكينيا، وغانا، وزيمبابوي، وبوتسوانا، والكاميرون، وموريشيوس، وكوت ديفوار، والصومال.

وتتضمن الدورة برنامجًا متكاملًا يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية والثقافية، حيث ينطلق الإطار الرسمي للدورة يوم 8 سبتمبر، وتبدأ المنافسات الرياضية يوم 9 سبتمبر بالتزامن مع حفل الافتتاح الرسمي، فيما تتواصل الفعاليات حتى حفل الختام يوم 16 سبتمبر.

كما تشهد الدورة تنظيم المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية باستضافة الجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة بحثية واسعة، حيث تم تسجيل 129 ملخصًا بحثيًا عبر 10 محاور علمية، إلى جانب استقبال 40 بحثًا كاملًا، بمشاركة باحثين من 21 دولة و99 جامعة وجهة بحثية، فضلًا عن تنظيم عدد من الندوات والفعاليات التي تتناول الصحة الجامعية والاستدامة والرياضة والسلام والتعاون الإفريقي.

وتتضمن الفعاليات كذلك احتفالية «FASU@55»، بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والتي تتضمن استعراض المسيرة التاريخية للاتحاد وتكريم عدد من الرواد والشخصيات المؤثرة في مسيرة الرياضة الجامعية الإفريقية.

وتُقام منافسات الدورة في عدد من المنشآت والمواقع الرياضية بالقاهرة الكبرى، من بينها ملاعب جامعة عين شمس، وملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومنشآت القرية الأولمبية بالمعادي، ومنشآت نادي النادي بالعاصمة الجديدة، إلى جانب عدد من المنشآت الرياضية الأخرى التي تستضيف منافسات الألعاب المختلفة، وفقًا للتوزيع التنفيذي المعتمد للمنافسات.

وتجسد دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» رؤية متكاملة للرياضة الجامعية الإفريقية، من خلال الجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية والثقافية والتبادل بين شباب الجامعات، بما يعزز دور الجامعات كجسور للتواصل بين شعوب القارة، ويجسد شعار الدورة «شعلة واحدة.. قارة واحدة».