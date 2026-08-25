طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

ملبن الحبل من الحلويات الشرقية القديمة التي تتميز بقوامها المطاطي وطعمها الحلو، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وبتكلفة أقل من الجاهز.

والسر في نجاحه هو التقليب المستمر على نار هادئة حتى يصل الخليط إلى القوام المناسب.

تقدم الشيف رباب العمدة طريقة عمل ملبن الحبل فى البيت.

المقادير طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ملبن الحبل

2 كوب سكر.

1 كوب نشا.

3 أكواب ماء.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا.

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز، ويمكن الاستغناء عنه.

1 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن.

رشة صغيرة ملح.

كمية من النشا أو السكر البودرة للتغطية.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل ملبن الحبل

في حلة عميقة، ضعي النشا مع كوب من الماء البارد وقلبي جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا دون تكتلات.

أضيفي السكر وباقي كمية الماء، ثم ضعي الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

عندما يبدأ الخليط في التماسك، خففي النار وأضيفي عسل الجلوكوز وعصير الليمون.

استمري في التقليب باستخدام ملعقة خشبية، ويُفضل أن يكون التقليب مستمرًا حتى لا يلتصق الخليط بقاع الحلة.

بعد أن يصبح الخليط سميكًا ولامعًا وقوامه مطاطيًا، أضيفي الزبدة أو السمن وماء الورد، ثم قلبي جيدًا.

للحصول على ملبن الحبل المطاطي، يحتاج الخليط إلى التسوية الهادئة حتى يتغير لونه قليلًا ويصبح متماسكًا جدًا، وليس مجرد خليط نشا سميك.

ادهني صينية بطبقة خفيفة جدًا من الزيت أو السمن، ثم افردي الملبن فيها بسمك مناسب واتركيه حتى يبرد تمامًا.

بعد أن يتماسك، قطعيه إلى شرائح طويلة، ثم لفي الشرائح على شكل حبال أو أصابع، ويمكن وضع المكسرات في المنتصف حسب الرغبة.

مرري قطع الملبن في النشا المخلوط بقليل من السكر البودرة حتى لا تلتصق ببعضها.

سر نجاح ملبن الحبل