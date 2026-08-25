قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يبدأ جولة بمشروعات قطاع خدمات التعهيد بالإسكندرية
الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية
كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه
لبحث زيادة الاستثمارات بمصر.. الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني بالعلمين
إنقاذ 85 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
وزير التعليم يوجه بإستمرار أعمال الصيانة الدورية والتأكد من جاهزية الأثاث المدرسي قبل الدراسة
مفيش درجات بدون حضور.. وزير التعليم: الامتحانات من كتب المدرسة والتقييمات
وزير التعليم: هدفنا تخريج طالب مصري يمتلك أساسًا قويًا من المعرفة والمهارات والقيم
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل
141 ألف شكوى في 6 أشهر.. اعرف تعمل إيه لو باقتك بتخلص بسرعة أو الإنترنت ضعيف
الـ 10 جرام تعمل كام؟.. أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء
الرئيس السيسي يوجه بتحقيق نقلة نوعية في تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الـ 10 جرام تعمل كام؟.. أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء

سبائك الذهب
سبائك الذهب
أمل مجدى

يهتم الباحثين عن الاستثمار في الذهب عن معرفة أسعار السبائك اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 باعتبار الذهب هو الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

ويهتم المواطنون بالبحث عن أسعار الأعيرة المختلفة سواء سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب أسعار عيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب.

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة أسعار الذهب اليوم وفقا لخطة النشرات الخاصة بالسلع المختلفة…

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7577 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21  وهو الأكثر تداولاً في مصر إلى نحو 6630 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 53040 جنيهًا.

سعر السبائك اليوم

جاءت أسعار السبائك على النحو التالي:

سبيكة 5 جرامات: 37,875 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 75,750 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 151,500 جنيه.

سبيكة 50 جرامًا: 378,750 جنيهًا.

سبيكة 100 جرام: 757,500 جنيه.
سبيكة أونصة: نحو 235,605 جنيهات.

سبيكة ربع كيلو: نحو 1,893,750 جنيهًا.

سبيكة نصف كيلو: نحو 3,787,500 جنيه.
سبيكة كيلو الذهب: نحو 7,575,000 جنيه.

سعر الذهب العالمي اليوم


على المستوى العالمي، سجل سعر أونصة الذهب 4655 دولارًا وفق البيانات الواردة في تحديث أسعار اليوم.


توقعات أسعار الذهب في مصر


وتوقع  الخبراء أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب لأن سعره عالميا وصل لمستويات مرتفعة، وإذا استقر الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى 6600 جنيه، فقد يدعم ذلك استمرار الصعود واستهداف مستويات جديدة وإذا تراجع يهبط لموجة تصحيحية.

وتراجع الذهب اليوم بعد أن وصل لأعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4640.39 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4696 دولارا.


العوامل المؤثرة على سعر الذهب


يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.


التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك

الذهب سبائك الذهب سعر السبائك اليوم سعر سبيكة 10 جرام سعر سبيكة الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

ترشيحاتنا

فولكس فاجن توكان 2027

فولكس فاجن تكشف عن السيارة "توكان" الجديدة للطرق الوعرة

استدعاء جنرال موتورز

خلل في الفرامل يهدد 1.2 مليون سيارة كاديلاك وشيفروليه

هاتف Play 20A

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

فوائد ومحاذير.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد