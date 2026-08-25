فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

فتح قطاع المعاهد الأزهرية باب استقبال طلبات إعادة فحص وتصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية لنتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026، بداية من اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وعلى مدار سبعة أيام عمل كاملة.



وحدد القطاع مسار تقديم التظلمات، متيحاً للطلاب وأولياء أمورهم التوجه المباشر إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد، لتقديم طلبات الطعن على المواد المراد مراجعتها، بعد إتمام سداد الرسوم الإدارية المقررة.

خطوات تقديم الطلبات وتفاصيل الرسوم

يُقدَم طلب مراجعة المادة في مقر إدارة الامتحانات بالمنطقة، مع دفع رسوم قدرها 20 جنيهاً عن كل مادة دراسية يُرغب في إعادة تصحيحها.

يتجه الطالب فور إنهاء إجراءات التخصيص والسداد بالمنطقة إلى لجنة الكنترول المختصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية لاستكمال خطوات الفحص والاطلاع.

وأصدر القطاع تعليمات مشددة لإدارات المعاهد الأزهرية بضرورة نشر المواعيد والخطوات التنفيذية للتظلمات في لوحات الإعلانات والأماكن البارزة داخل المعاهد، لضمان معرفة جميع الطلاب بالإجراءات وتسهيل التقدم خلال المهلة القانونية.

وتستمر مهلة التظلمات لمدة 7 أيام عمل فعلية تبدأ من تاريخ الإعلان اليوم الثلاثاء، على أن يُغلق باب استقبال الطلبات فور انتهاء المدى الزمني المحدد، داعية الطلاب الراغبين في الفحص للالتزام بالإجراءات وسداد الرسوم ومراجعة مقر الكنترول قبل انقضاء المهلة.