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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خريطة العام الدراسي الجديد.. موعد بدء الدراسة والامتحانات والإجازات

خريطة العام الدراسي الجديد
خريطة العام الدراسي الجديد
محمد غالي

يستعد طلاب الجامعات والمعاهد لانطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027، بالتزامن مع استعداد الكليات والمعاهد لبدء الدراسة وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، والتي تحدد مواعيد انطلاق الفصلين الدراسيين وفترات الدراسة وامتحانات منتصف الفصل، إلى جانب مواعيد امتحانات نهاية كل فصل وإجازة منتصف العام.

وتتضمن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد مجموعة من المواعيد التي تساعد الطلاب على تنظيم الاستعداد للدراسة والامتحانات، مع ترك تحديد الجداول التفصيلية للامتحانات لكل جامعة وكلية وفقا لطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية ونظام التقييم المتبع.

خريطة العام الدراسي الجديد

موعد بدء العام الجامعي 2026/2027

من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027 يوم السبت 19 سبتمبر 2026، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعا وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2026، لتبدأ بعد ذلك امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفقا للجداول التي تعلنها الجامعات والكليات.

موعد امتحانات Mid-Term الترم الأول 2026/2027

تجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول Mid-Term خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر 2026.

وتحدد كل كلية مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي وفقا لطبيعة الدراسة والمقررات ونظام التقييم المعتمد لديها، لذلك قد تختلف المواعيد التفصيلية من كلية إلى أخرى.

موعد امتحانات الترم الأول 2027

تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027، وتستمر حتى يوم الخميس 21 يناير 2027.

وتنطلق الامتحانات وفقا للجداول التي تضعها كل جامعة وكلية، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة والمقررات الدراسية.

خريطة العام الدراسي الجديد

موعد إجازة منتصف العام 2027

يحصل طلاب الجامعات والمعاهد على إجازة منتصف العام عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 23 يناير 2027، وتستمر حتى يوم الخميس 4 فبراير 2027.

موعد بدء الترم الثاني 2027 بالجامعات

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2026/2027 يوم السبت 6 فبراير 2027، وتستمر الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني لمدة 15 أسبوعا.

ومن المقرر أن تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 20 مايو 2027، لتبدأ بعد ذلك امتحانات نهاية العام وفقا للجداول التي تعلنها الكليات والجامعات.

موعد امتحانات Mid-Term الترم الثاني 2027

تجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني Mid-Term خلال الفترة من الثلث الأخير من شهر مارس وحتى الثلث الأول من شهر أبريل 2027.

وتحدد الكليات والجامعات المواعيد النهائية للامتحانات وفقا لطبيعة الدراسة ونظام التقييم والمقررات التي يتم تدريسها خلال الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات نهاية العام الجامعي 2027

تقام امتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية العام الجامعي خلال شهري مايو ويونيو 2027، وفقا لطبيعة الدراسة في كل كلية.

وتعلن كل جامعة وكلية الجداول التفصيلية للامتحانات في المواعيد المحددة، مع مراعاة طبيعة البرامج الدراسية والمقررات المختلفة.

خريطة العام الدراسي الجديد

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2027

وجاءت أبرز مواعيد العام الجامعي الجديد على النحو التالي:

بدء العام الجامعي: السبت 19 سبتمبر 2026.
امتحانات Mid-Term الترم الأول: خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نوفمبر 2026.
انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الأول: الخميس 31 ديسمبر 2026.
امتحانات نهاية الترم الأول: من السبت 2 يناير حتى الخميس 21 يناير 2027.
إجازة منتصف العام: من السبت 23 يناير حتى الخميس 4 فبراير 2027.
بدء الفصل الدراسي الثاني: السبت 6 فبراير 2027.
امتحانات Mid-Term الترم الثاني: من الثلث الأخير من مارس وحتى الثلث الأول من أبريل 2027.
انتهاء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني: الخميس 20 مايو 2027.
امتحانات نهاية العام: خلال شهري مايو ويونيو 2027.

وبذلك يبدأ العام الجامعي 2026/2027 يوم السبت 19 سبتمبر المقبل، فيما تستمر الدراسة على مدار فصلين دراسيين، تتخللهما امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية، إلى جانب إجازة منتصف العام، على أن تتولى كل جامعة وكلية إعلان الجداول التفصيلية للطلاب وفقا لطبيعة الدراسة بها.

العام الجامعي العام الجامعي الجديد طلاب الجامعات طلاب طلاب الجامعات والمعاهد

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