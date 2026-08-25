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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية: ضبط موظفين بشركات اتصالات وتجار وراء أزمة "خطوط المحمول"

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم بيع خطوط الهواتف المحمول مجهولة المصدر.

وتبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم.

 بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام عدد من موظفى خدمة العملاء بإحدى شركات الإتصالات بتسجيل الخطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم ، وكذا قيام بعض الشركات الوسيطة مع شركات الإتصالات بتسريب كميات من الخطوط للتجار والتساهل فى قبول تسجيل بيانات تلك الخطوط بصور بطاقات يقدمها التجار دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على العقد بغرض تحقيق نسب مبيعات عالية ، وذلك منذ عدة سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 من العاملين بخدمة عملاء لشركة الإتصال المشار إليها ، 12 من العاملين بالشركات الوسيطة ومتجرى خطوط الهواتف المحمولة) بنطاق عدة محافظات ، وبلغت إجمالى خطوط الهواتف المحمولة وأغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية (4071) خط ، كما ضُبط بحوزتهم (32 هاتف محمول – جهاز لاب توب عدد من عقود شراء الخطوط ، وصور بطاقات الرقم القومى لعدد من العملاء "المستخدمين فى إرتكاب الوقائع" - 3 فلاش ميمورى مسجل عليها بيانات العملاء) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

وزارة الداخلية بيع خطوط الهواتف المحمول خطوط الهواتف

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