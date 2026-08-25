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قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة

المسجد النبوي
المسجد النبوي
إيمان طلعت

تحل علينا اليوم الثلاثاء ذكرى المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة يستعيد فيها المسلمون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وجاءت رسالته لتدعو إلى التوحيد والرحمة والعدل ومكارم الأخلاق.

وتحمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العديد من المحطات التي بدأت منذ مولده في مكة المكرمة، مرورًا بسنوات طفولته وشبابه، ثم بعثته ودعوته إلى الإسلام، وصولًا إلى وفاته، لتظل حياته نموذجًا للاقتداء في الأخلاق والصبر والرحمة وحسن التعامل. 

وفي هذا الصدد ينشر موقع صدى البلد قصة حياة النبي  من الولادة حتى الوفاة، مختصرة ومكتوبة بالأرقام وبالأعوام، وهي كالتالي:

قصة حياة النبي 

ولد سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في الثاني عشر من ربيع الأول، عام الفيل، الموافق 20 أبريل عام 571 ميلادية، ومرضعته كانت السيدة حليمة السعدية، وحاضنته كانت السيدة أم أيمن.

- 4 سنوات: حدث في هذا السن للنبي الكريم، أن شق صدره الشريف، ثم عاد إلى أمه، وقد شق صدر النبي 4 مرات، وهو في سن 4 سنوات، وقبل بلوغه، وقبل بعثته، وقبل الإسراء والمعراج.

- 6 سنوات: وفاة أم النبي، وانتقلت كفالته إلى جده عبد المطلب، وأمه هي السيدة آمنة بنت وهب، بن عبد مناف، سيد بني زهرة شرفا وحسبا.

سيرة الرسول مختصرة

- 8 سنوات: وفاة جد النبي عبد المطلب، والنبي في عمر الثامنة، وانتقلت كفالته إلى عمه أبو طالب، وعمل بمهنة راعي الغنم.

- 12 سنة: عمل النبي الكريم في التجارة وهو في الثانية عشر من عمره.

- 20 سنة: شارك النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في حرب الفجار، وهو ابن 14 عاما وانتهت هذه الحرب وهو ابن 20 عاما.

- 25 سنة: تزوج رسول الله السيدة خديجة رضى الله عنها، وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وأنجب منها: القاسم، زينب، أم كلثوم، فاطمة، عبدالله.

سيرة الرسول كاملة مكتوبة

- 40: بدأ نزول الوحي على سيدنا رسول الله، وهو في سن الأربعين، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق، ومن النساء السيدة خديجة، ومن الصبيان، سيدنا علي بن أبي طالب.

- 43: بدأ النبي الكريم في الجهر بالدعوة إلى الإسلام، وإلى عبادة الله الواحد، وهو في الثالثة والأربعين من عمره.

- 45: هاجر النبي إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وهو في الخامسة والأربعين من عمره.

- 46: هاجر النبي الهجرة الثانية إلى الحبشة، وهو في السادسة والأربعين من عمره.

- 47: وقعت المقاطعة في شعب أبي طالب، واستمرت 3 سنوات.

- 50: وفاة السيدة خديجة رضى الله عنها، وتوفى كذلك عمه أبو طالب، ثم ذهب النبي إلى الطائف.

- 51: حدوث رحلة الإسراء والمعراج ولقاء القبائل، وهو في الحادية والخمسين من عمره.

- 52: حدوث بيعة العقبة الأولى، وكان عددهم 12 رجل بايعوا النبي.

- 53: حدوث بيعة العقبة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة، وعدد من كان في بيعة العقبة 73 رجلا وامرأتين، ثم بناء المسجد وزواج النبي بالسيدة عائشة.

- 54: حدوث غزوة بدر والتي كانت في الثانية من الهجرة، مع بني قينقاع، ثم زواج السيدة فاطمة بالإمام علي، ووفاة السيدة رقية رضي الله عنها.

- 55: حدوث غزوة أحد، في السنة الثالثة من الهجرة، وتم تحريم الخمر في هذا العام.

- 65: حدوث غزوة بني النضير، كما تم فرض الحجاب في هذه السنة.

- 57: حدوث غزوة الأحزاب وبني قريظة.

- 58: تم إتمام صلح الحديبية في هذا العام، وغزوة بني المصطلق.

- 59: حدوث غزوة خيبر، وعمرة القضاء.

- 60: حدوث غزوة مؤتة والتي وقعت في السنة الثامنة هجريا، وكذلك حدوث غزوة حنين، ثم فتح مكة، كما ولد ابراهيم، ابن النبي الكريم، من السيدة مارية القبطية.

- 61: حدوث غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، ثم وفاة السيدة أم كلثوم، وفرض الحج وكان سيدنا أبو بكر أميرا عليه.

- 62: أداء حجة الواع في السنة العاشرة من الهجرة.

- 63: وفاة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ودفن النبي في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها.

قصة حياة النبي سيرة الرسول مختصرة سيرة الرسول كاملة مكتوبة المولد النبوي

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