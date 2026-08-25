الرئيس السيسى يهنىء مسلمي مصر بالخارج بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الثلاثاء إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى-

“ إخوتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج

يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وفي ذكرى ميلاد رسولنا الكريم الذي نستلهم منه قيم التضامن والعمل الجاد وتكاتف الجهود؛ أدعو الله "تعالى" أن يوفقنا إلى الخير وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا العظيم .. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولمصرنا الغالية المزيد من الرخاء والرقي والازدهار.