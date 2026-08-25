بسبب علاقة عاطفية.. خادمة بلوجر شهير تسرق 150 ألف جنيه و3 شاشات بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على خادمة تبلغ من العمر 40 عامًا، تعمل لدى بلوجر شهير، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي ومقتنيات من داخل شقته بمنطقة مدينة نصر، على خلفية خلافات نشبت بينهما بسبب رفضه الزواج منها.

ضبط خادمة بلوجر شهير بتهمة السرقة

تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغًا من بلوجر شهير، أفاد باكتشاف سرقة 150 ألف جنيه، و3 شاشات عرض، و3 هواتف محمولة، و5 ميكروفونات خاصة بالبث من داخل شقته، واتهم خادمته بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمة تعرفت على المبلغ منذ نحو 6 أشهر، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، قبل أن تتطور الخلافات بينهما بسبب رفضه الزواج منها، ما دفعها إلى إحداث تلفيات داخل الاستوديو الخاص به.

القبض على المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين المبلغ، واعترفت بإحداث التلفيات عقب مشادة كلامية بينهما، بينما أنكرت سرقة المبلغ وباقي المتعلقات.

وعثر بحوزتها على هاتف محمول و3 ميكروفونات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.