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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب المزاح.. القبض على طالب تعدى بالضرب على آخر في دمياط

المتهم
المتهم
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بالتعدى بالضرب على شقيقه باستخدام عصى خشبية أمام محل عمله بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شقيق الشاكى "مصاب بكدمات متفرقة")، وطرف ثان : (طالبان) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول المزاح، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب باستخدام "عصى خشبية " محدثاً إصابته .

أمكن تحديده وضبطه، وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي الضرب دمياط

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