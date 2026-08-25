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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق قرية أبو غنيمة في كفر الشيخ

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

أصدر وزير العدل القرار رقم 3972 لسنة 2026 بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق قرية أبو غنيمة» يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ، وذلك في إطار تنظيم وتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق.

نصت المادة الأولى من القرار على أن «ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق قرية أبو غنيمة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ ويكون مقره داخل مبنى شروق التابع للوحدة المحلية بقرية أبو غنيمة، مركز شرطة سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.».

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق جديد لخدمات المستثمرين في بنها

أصدر وزير العدل القرار رقم 2972 لسنة 2026 بإنشاء فرع توثيق باسم «فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة بينها»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بينها، ويكون مقره مركز نشاط خدمات المستثمرين، عند تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي، بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

نصت المادة الأولى من القرار على أن «ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالقليوبية ويكون مقره مركز نشاط خدمات المستثمرين (تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي) بنها - محافظة القليوبية».

ويختص الفرع بأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، وأعمال نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.

وزير العدل يقرر إنشاء فرع توثيق جديد بمجمع الخدمات الحكومية في إيشادات بالمنيا

أصدر وزير العدل القرار رقم 4027 لسنة 2026 بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات - مركز ملوي، مركز شرطة ملوي، محافظة المنيا.

جاء القرار استنادا بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بملوى التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا مع فرع توثيق ملوى التابع لذات المكتب لتصبح «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بملوي» تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا ويشمل إختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ملوى صوره إلا شهرا وتوثيقا.

ونصت المادة الأولى على أن «ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنيا، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية بقرية إيشادات - مركز ملوي، مركز شرطة ملوي، محافظة المنيا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراء أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا».

وزير العدل فرع توثيق قرية أبو غنيمة مكتب الشهر العقاري والتوثيق كفر الشيخ الشهر العقاري

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