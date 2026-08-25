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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع عدد السفن العابرة من هرمز إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر

هرمز
هرمز
محمد على

أظهرت بيانات الشحن أن ناقلتين فقط عبرتا نقطة الاختناق الرئيسية للطاقة في مضيق هرمز، وهو أدنى عدد يومي لسفن البضائع منذ أوائل مايو، حيث دخلت كلتاهما الخليج العربي.

كما كان الرقم أقل بكثير من المتوسط ​​لمدة 10 أيام البالغ 14 سفينة، حيث دخلت سفينة ناقلة للغاز كبيرةوناقلة نفط خام كبيرة المضيق من خليج عمان، وفقاً لبيانات شركة كبلر Kpler لتتبع السفن بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

على الرغم من انخفاض العدد عن حصيلة يوم الأحد التي بلغت سبع سفن من جميع الأنواع، إلا أن الأرقام قد تتغير، حيث قامت بعض السفن بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الملاحية أثناء مرورها.

وأظهرت بيانات أولية منفصلة من شركة تتبع السفن "فورتيكسا" أن حجم النفط المتدفق عبر مضيق هرمز بلغ 5 ملايين برميل يومياً يوم الاثنين.

وبحسب متوسط ​​متحرك لسبعة أيام، سيصل حجم النفط المتدفق عبر المضيق إلى ما بين 6 و7 ملايين برميل يومياً بحلول 23 أغسطس.

وأعلنت إيران، أنها أدرجت 45 ناقلة نفط على القائمة السوداء لانتهاكها قواعدها المتعلقة بالمرور عبر المضيق، مهددة باتخاذ إجراءات ضد السفن التي تشارك في عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى معها، مما يزيد الضغط على الممر المائي الرئيسي بعد ستة أشهر من بدء الحرب الإيرانية.

وقبل النزاع، كان المضيق يحمل حوالي خُمس التدفقات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

كما تعهدت إيران بالرد على العقوبات الأمريكية الموسعة التي تهدف إلى قطع شريان حياتها الاقتصادي، معربة عن ثقتها في أن شركاءها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط التي تشنها واشنطن.

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الإجراءات يوم الاثنين، لكنه لم يصل إلى حد فرض أشد العقوبات. وحذر من أن الدول التي تواصل التجارة مع إيران تخاطر بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وأظهرت بيانات شركة كيبلر أن 30 سفينة عبرت يوم الاثنين مضيق باب المندب، وهو معبر مائي رئيسي آخر على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية. ويتوافق هذا الرقم إلى حد كبير مع المتوسط ​​خلال الأيام العشرة الماضية، مقارنةً بـ 28 سفينة عبرت يوم الأحد.

هرمز قبالة بندر عباس إيران أغسطس 2026 الخليج العربي بيانات الشحن ناقلتين هرمز البضائع

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