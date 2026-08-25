الدفاع الروسية تعلن استهداف ناقلة بضائع محملة بشحنات للجيش الأوكراني

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء أن قواتها استهدفت ليلا ناقلة بضائع محملة بشحنات للجيش الأوكراني ومنشآت للبنية التحتية في ميناء يوجني قرب أوديسا بجنوب أوكرانيا.

و في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، استهداف سفينة شحن جاف في ميناء أوديسا كانت محملة بشحنة ذات طابع عسكري إلى أوكرانيا.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "استهدفت مسيرات هجومية وأسلحة دقيقة جوّية، في ميناء أوديسا، سفينة شحن جاف نقلت حمولة عسكرية إلى أوكرانيا".

وأوضحت أن القوات المسلحة الروسية واصلت خلال اليوم استهداف السفن البحرية والبنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية التي تُستخدم لصالح القوات الأوكرانية.