من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

قدمت الشيف شيري، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، طريقة عمل الحمصية من حلويات مولد النبوى الشريف.

طريقة عمل الحمصية

المكونات

٥٠٠ جرام حمص غير محمص

١٥٠ جرام سكر (كوب الا ربع)

١٥٠ جرام عسل جلوكوز (نصف كوب)

٥٠ ملى ماء (ربع كوب )

ماء ورد (اختياري)

طريقة التحضير لعمل الحمصية

لعمل العسل يضاف السكر مع الماء مع عسل الجلوكوز على النار ويترك الخليط ليغلي.

لاختبار نضج العسل تحضر بولة من الماء ونقوم بتنقيط نقطة من العسل في الماء ونراقبها إذا كونت كرة متماسكة غير لينة يكون العسل قد وصل لمرحلة النضج.

يضاف الحمص للعسل ويقلب معه جيداً حتى تتشكل كتلة غير متناسقة ولكن متماسكة من الحمص.

يرفع الحمص من على النار وينقل لصينية مدهونة جيداً بالزيت.

تستخدم أي أداة مدهونة بالزيت لفرد الحمص في الصينية بالتساوي (كوب أو ظهر طبق أو ملعقة).

تقطع الحمصية فوراً وقبل أن تبرد ومن ثم تترك لتبرد تماماً قبل أن تنقل من الصينية لعلب الحفظ أو أطباق التقديم.