يستيقظ بعض الأشخاص يوميًا وهم يعانون من الصداع واحتقان الأنف وألم الوجه، وقد يكون السبب مرتبطًا بالجيوب الأنفية، خاصة إذا كانت الأعراض تزداد في الصباح.

ويحدث ذلك نتيجة تراكم الإفرازات والمخاط أثناء النوم، أو وجود التهاب واحتقان في الممرات الأنفية، ما يسبب شعورًا بالضغط والألم عند الاستيقاظ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا تسبب الجيوب الأنفية الصداع عند الاستيقاظ؟

عند الإصابة بالتهاب أو احتقان الجيوب الأنفية، تتورم الأغشية المبطنة للأنف والجيوب، وقد تتراكم الإفرازات والمخاط، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالضغط حول الجبهة والعينين والخدين.

وقد تزداد الأعراض صباحًا بسبب النوم لفترة طويلة في وضع أفقي، إلى جانب التنفس من الفم نتيجة انسداد الأنف، أو التعرض للهواء الجاف والمكيف أثناء الليل.

علاج الجيوب الأنفية عند الاستيقاظ

علاج الجيوب الأنفية عند الاستيقاظ.. 7 طرق لتخفيف الصداع واحتقان الأنف صباحًا

1- غسل الأنف بمحلول ملحي

يعد تنظيف الأنف باستخدام محلول ملحي من الطرق التي تساعد على التخلص من المخاط وتقليل الاحتقان. ويمكن استخدام محلول ملحي جاهز من الصيدلية وفق التعليمات الموجودة على العبوة.

ويجب استخدام مياه معقمة أو مقطرة أو مغلية ثم مبردة عند تحضير محلول لغسل الأنف في المنزل، وعدم استخدام مياه الصنبور مباشرة.

2- شرب الماء بعد الاستيقاظ

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في تقليل جفاف الأغشية المخاطية، وقد يجعل الإفرازات أقل لزوجة وأسهل في الخروج. لذلك يمكن البدء بشرب كوب من الماء بعد الاستيقاظ، مع الاهتمام بالسوائل على مدار اليوم.

3- استنشاق البخار بحذر

قد يساعد الهواء الدافئ والرطب على تخفيف الشعور بانسداد الأنف. ويمكن أخذ حمام دافئ أو الجلوس في حمام ممتلئ بالبخار بدلًا من تعريض الوجه مباشرة لماء شديد السخونة، لتجنب الحروق.

علاج الجيوب الأنفية عند الاستيقاظ.. 7 طرق لتخفيف الصداع واحتقان الأنف صباحًا

4- استخدام الكمادات الدافئة

يمكن وضع كمادة دافئة على منطقة الوجه، خاصة حول الأنف والخدين والجبهة، لفترة قصيرة، فقد تساعد الحرارة على تخفيف الإحساس بالضغط والألم لدى بعض الأشخاص.

5- الاهتمام بوضعية النوم

رفع الرأس قليلًا أثناء النوم قد يساعد بعض الأشخاص الذين يعانون من احتقان الأنف ليلًا، كما يُفضل الحفاظ على غرفة النوم خالية من التدخين والغبار والروائح القوية التي قد تزيد تهيج الأنف.

6- تجنب مسببات الحساسية

إذا كان الصداع والاحتقان الصباحي يتكرران باستمرار، فقد تكون الحساسية الأنفية أحد الأسباب، خاصة مع العطس والحكة وسيلان الأنف.

لذلك يجب الاهتمام بتنظيف أغطية السرير والوسائد بانتظام وتقليل التعرض للغبار والعطور القوية والدخان، بحسب السبب الذي يثير الأعراض.

7- العلاج الدوائي بعد استشارة الطبيب

قد يصف الطبيب بخاخات أنف أو أدوية أخرى بحسب سبب الاحتقان، سواء كان التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية الأنف أو مشكلة أخرى.

ولا يُنصح باستخدام بخاخات إزالة الاحتقان لفترات طويلة دون استشارة الطبيب، لأن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى زيادة انسداد الأنف وعودة الأعراض.

متى يكون صداع الصباح ليس بسبب الجيوب الأنفية؟

ليس كل صداع عند الاستيقاظ سببه الجيوب الأنفية. فقد يرتبط الصداع الصباحي بقلة النوم، أو اضطرابات النوم، أو الجفاف، أو الصداع النصفي، أو شد عضلات الرقبة، وغيرها من الأسباب.

كما أن وجود ألم في الوجه مع انسداد الأنف والإفرازات لا يعني دائمًا وجود عدوى بكتيرية تستدعي المضاد الحيوي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يُنصح باستشارة الطبيب إذا استمر احتقان الأنف والصداع لفترة طويلة، أو تكررت الأعراض بصورة متكررة، أو صاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، أو تورم حول العين، أو تغيرات في الرؤية، أو ألم شديد، أو تدهور واضح في الحالة.