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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الذهب
الذهب
أمل مجدى

يبحث الكثير من المواطنين ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس عن سعر الذهب اليوم في مصر، باعتباره الملاذ الآمن خاصة في وقت الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تشهدها المنطقة.

ويهتم المواطنون بالبحث عن أسعار الأعيرة المختلفة، سواء سعر عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب أسعار عيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار الذهب اليوم وفقا لخطة النشرات الخاصة بالسلع المختلفة …

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7577 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21  وهو الأكثر تداولاً في مصر إلى نحو 6630 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنيه الذهب نحو 53040 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي اليوم


على المستوى العالمي، سجل سعر أونصة الذهب 4655 دولارًا وفق البيانات الواردة في تحديث أسعار اليوم.

 
توقعات أسعار الذهب في مصر


وتوقع  الخبراء أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب لأن سعره عالميا وصل لمستويات مرتفعة، وإذا استقر الذهب عيار 21 عند أعلى مستوى 6600 جنيه، فقد يدعم ذلك استمرار الصعود واستهداف مستويات جديدة وإذا تراجع يهبط لموجة تصحيحية.

وتراجع الذهب اليوم بعد أن وصل لأعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4640.39 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4696 دولارا.


العوامل المؤثرة على سعر الذهب


يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.


التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك

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