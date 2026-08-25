وزير الحرب الأمريكي: نعمل على مضاعفة مخزون الذخائر الحربية بما يصل إلى 4 أضعاف

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، إن الوزارة (البنتاجون) ستمضي قدمًا في جهود زيادة إنتاج الأسلحة المتطورة بشكل كبير، حتى في حال عدم موافقة الكونجرس على الميزانية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وأضاف هيجسيث، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "البنتاجون" قد أبرم بالفعل عقوداً تمتد لعدة سنوات مع جهات متعاقدة مختلفة، حيث تعمل العديد منها على توسيع قدراتها التصنيعية.

وتابع هيجسيث: "لا يتعلق الأمر بمجرد تعديلات طفيفة أو زيادة هامشية في أعداد بعض الأسلحة؛ بل هو استثمار استراتيجي ضخم يهدف إلى مضاعفة مخزون الذخائر الحربية - بمعدلات تصل إلى الضعف أو ثلاثة أو أربعة أضعاف - التي نعلم أننا سنحتاجها ونستخدمها".

كان مسؤولون عسكريون أمريكيون ومراكز أبحاث في واشنطن قد أثاروا مخاوف بشأن استنزاف الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من مخزونها من الأسلحة المتطورة خلال الحرب مع إيران.