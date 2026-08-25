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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وزد القادمة بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري، عندما يواجه نظيره زد يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام زد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

أول مباراة رسمية للحسين عموتة

واستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بتحقيق فوز مثير على الشرقية إنبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة الدولي.

ونجح الأهلي في قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من بطولة الدوري، في بداية قوية للفريق بالموسم الجديد.

وشهدت مواجهة الأهلي والشرقية إنبي الظهور الرسمي الأول للمغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للفريق، بعدما تولى مهمة القيادة الفنية للأهلي استعدادًا للموسم الجديد.

ويأمل عموتة في مواصلة البداية القوية مع الأهلي، وتحقيق الانتصار أمام زد، لمواصلة حصد النقاط والمنافسة مبكرًا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

الأهلي النادي الأهلي نادي زد الدوري الممتاز

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