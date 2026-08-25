عصام عبدالفتاح يرد على أنباء تعنته ضد الأحمر: الأهلي خد معايا 6 دوري في 7 سنين

تحدث عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عن العديد من الملفات والقضايا الشائكة، وبالأخص بشأن علاقته مع النادي الأهلي.



وقال في فيديو نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على (فيسبوك): “تعرضت لضغوط كتيرة جدًا وأنا طول عمري بجتهد ومؤمن بالعمل الجاد، وبشتغل من أجل إني أحقق حاجة في التحقيق ولم أتردد في مساعدتي بلدي”.

وتابع: “أنا باحترم كل الأندية وبخاف ربنا وهعمل الصح.. أنا كنت موجود رئيس لجنة الحكام لمدة تقريبا 7 سنين، والنادي الأهلي خد الدوري في 6 سنين”.

وواصل: “لو أنا زي البعض ما بيتصور، إني ضد الأهلي فالكلام ده غير صحيح، وأنا حكم مكنش عندي مشكلة مع الأهلي”.



وكان قد سبق وأصدر النادي الأهلي بيانا كشف من خلاله رفضه لتعيين عبدالفتاح في هذا المنصب.