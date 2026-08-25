الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بمواصلة قتل الأطفال وتجويع المدنيين في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين، بمن فيهم الأطفال، لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابات في قطاع غزة والضفة الغربية.

لفت المكتب إلى تقارير عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم طفل في غارات جوية على غزة خلال اليومين الماضيين.



وأفاد بأن غارة جوية أدت الأحد إلى إلحاق أضرار بثلاثة مخازن تابعة للأمم المتحدة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وجدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، دعوات الأمم المتحدة المتكررة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعدم استهدافهم أبدا.

من جهة أخرى، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نتائج دراسة استطلاعية جديدة سلطت الضوء على أثر الصراع الدائر على الأطفال والأمهات وما تواجهه الأسر من سوء تغذية مزمن وأنظمة غذائية فقيرة وأمراض الأطفال.

وقال دوجاريك إن وراء هذه الأرقام أطفال لا يحصلون على الغذاء الذي يحتاجونه للنمو والبقاء بصحة جيدة.



وجدد المطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود، واستمرار تمويل خدمات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، وفتح الأسواق التجارية، حتى يتمكن الأطفال والأسر من الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية التي يحتاجونها لمنع مزيد من التدهور.