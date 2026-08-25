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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

24 مصابًا في تصادم سيارة عمال مع ملاكي بالقصاصين.. وشاهد: السائق فر هاربًا

موقع الحادث
موقع الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية وسيارة ملاكي من طراز «شيفروليه أوبترا»، ما أسفر عن إصابة 24 شخصًا.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت سيارة الربع نقل تقل عددًا من عمال اليومية من مدينة القصاصين، بينما كانت السيارة الملاكي قادمة من مركز صان الحجر، ووقع التصادم بعدما قطعت سيارة الربع نقل الطريق أمام السيارة الملاكي.

17 مصابًا داخل مستشفى القصاصين

ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقل 17 حالة إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

كما تعاملت الفرق الطبية مع 7 حالات بموقع الحادث، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، قبل أن يرفضوا النقل إلى المستشفى، مع استقرار حالتهم الصحية.

شاهد عيان: بين العمال أطفال وسيدات

وقال أحد شهود العيان إن سائق السيارة ربع النقل فر من موقع الحادث عقب وقوع التصادم، مشيرًا إلى أن السيارة كانت تقل عمالًا من بينهم أطفال وسيدات.

وأضاف أن سائق السيارة الملاكي نُقل إلى مستشفى القصاصين التخصصي في حالة حرجة، فيما تواصل الأجهزة المعنية إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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