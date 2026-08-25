إصابة 41 شخصا وتضرر 300 منزل جراء إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا

تسبب إعصار ضرب جنوب غرب فرنسا في إصابة 41 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل في قرية بوماس، بينما نُقل 15 مصابا منهم إلى المستشفى، وفق ما أعلنته السلطات الفرنسية.



وشهدت مناطق عدة انقطاعا في الكهرباء واضطرابات في حركة القطارات والطرق والرحلات الجوية، وسط إعلان حالة تأهب برتقالي في مساحات واسعة من المنطقة.



وفرضت السلطات الفرنسية حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مناطق واسعة من جنوب غرب البلاد، حيث سجلت انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.



وكانت قرية بوماس، التي يبلغ عدد سكانها نحو ألف نسمة، من أكثر المناطق تضررا، إذ أصاب الإعصار نحو 300 منزل واقتلع أسطح عدد منها.



وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية رياحا بلغت سرعتها 117 كيلومترا في الساعة بقرية أركيت-أن-فال المجاورة.