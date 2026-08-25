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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

24 مصابًا في حادث تصادم سيارة عمال وسيارة ملاكي بالإسماعيلية

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت محافظة الإسماعيلية حادث تصادم بين سيارة محملة بالعمال وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 24 شخصًا، وسط تحرك عاجل من هيئة الإسعاف والجهات المعنية للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي

وجرى نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقى المصابون الرعاية الطبية، مع متابعة حالتهم الصحية من جانب الفرق الطبية بالمستشفى.

حادث الدواويس.. مأساة لم تَغِب عن المشهد

يأتي الحادث الجديد بعد أيام قليلة من حادث التصادم المروع الذي وقع يوم 11 أغسطس على طريق الدواويس – وصلة مفارق خيري، بنطاق مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بين سيارتين لنقل العمال.

وأسفر حادث الدواويس، وفق المعلومات الأولية التي أُعلنت حينها، عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين، ما استدعى استنفارًا واسعًا من الأجهزة المعنية وهيئة الإسعاف للتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات.

45 سيارة إسعاف في حادث 11 أغسطس

وكانت هيئة الإسعاف قد دفعت بنحو 45 سيارة إسعاف إلى موقع حادث الدواويس، بينها 30 سيارة لنقل المصابين إلى المستشفيات، و15 سيارة مخصصة لنقل جثامين المتوفين.

وجاء ذلك بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد من جانب الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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