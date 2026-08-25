بعد تراجعها بأكثر من 2%.. أسعار النفط ترتفع مرة أخرى

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من 2 في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 92.44 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 85.38 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوع، في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.7 مليون برميل إلى 289.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982.