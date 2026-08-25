8 شهداء جدد..قوات الاحتلال تواصل مجازها ضد الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ319 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، التي وُقّعت في 10 أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأمريكية.

وشهدت ساعات الفجر ، عددًا من انتهاكات الاحتلال للهدنة، تخللها استهداف بالطائرات المسيرة وقصف مدفعي وإطلاق نار، ما أسفر عن ارتقاء 8 شهداء، بينهم شهداء متأثرون بجراحهم، وإصابة عدد من المدنيين.

وأفاد وسائل الإعلام باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس.

وأسفر القصف الإسرائيلي على مخيم البريج وسط القطاع عن استشهاد الطفل حسن الحافي، البالغ من العمر 4 سنوات، وإصابة 3 آخرين.

وأدى استهداف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين فجر اليوم، قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر.

وارتقى المواطن محمود حسني أبو شر متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة ميناء غزة الثلاثاء الماضي.

وتوفي المواطن حمادة أحمد أبو دقة متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس قبل أيام.

واستشهدت الطفلة أمال نشأت أبو خاطر برصاص جيش الاحتلال في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس.

وأصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال شمالي مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف مصلى ومنزلًا بجواره في مخيم الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة.

وتعرض مواطنان لإطلاق نار من قوات الاحتلال، أحدهما في حي الشجاعية والآخر في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلًا غربي دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شمال مخيم البريج.

حصيلة الشهداء والإصابات منذ وقف إطلاق النار

وبحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بلغت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 1,288 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4,290 إصابة، وبلغ عدد حالات الانتشال 813 حالة.

وسجلت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,422 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,401 إصابة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و”إسرائيل”، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، عبر القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.