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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يكشف تفاصيل إنشاء مدرسة متخصصة للمياه بسيناء

النائب سعيد العماري
النائب سعيد العماري

نجح النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، في الحصول على موافقة مبدئية لإنشاء مدرسة متخصصة للمياه بالمحافظة، في خطوة تستهدف إنهاء معاناة طلاب سيناء الذين كانوا يضطرون إلى السفر للإسكندرية للالتحاق بهذا النوع من التعليم.

مدرسة للمياه في سيناء

وأكد العماري أن إنشاء المدرسة يمثل «حلمًا طال انتظاره»، قائلًا: «كان الطلاب يذهبون من سيناء إلى الإسكندرية للالتحاق بهذه المدرسة، أما اليوم فسيكون لسيناء مدرسة للمياه».

وأوضح النائب أنه تقدم خلال شهر فبراير الماضي باقتراح برغبة لإنشاء المدرسة، وتمت إحالة الطلب إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي يتشرف بعضويتها، قبل أن يحصل الطلب على الموافقة المبدئية وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت معاينة عدد من المواقع المقترحة لإنشاء المدرسة، وبعد الدراسة والمعاينة تم الاستقرار على بديلين مناسبين، ورفع الأمر إلى جهات الاختصاص، فيما تتواصل حاليًا الإجراءات تمهيدًا للبدء في التنفيذ.

وشدد العماري على أن المشروع يتجاوز فكرة إنشاء مبنى تعليمي، ويستهدف توفير مسار تعليمي ومهني متخصص لأبناء شمال سيناء، وإعداد كوادر مؤهلة للعمل في قطاع المياه باعتباره أحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية المرتبطة بحياة المواطنين ومستقبل التنمية.

وأكد النائب استمرار متابعته للملف خطوة بخطوة حتى خروج المشروع إلى النور، بما يوفر لأبناء شمال سيناء فرصة تعليمية جديدة، ويخفف عن الطلاب وأسرهم مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى، موجها الشكر للمحافظ على دعمه المستمر لاهالي سيناء

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