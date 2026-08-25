نجم الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ ناصر منسي

أكد خالد قمر مهاجم الزمالك السابق أن التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري نتيجة منطقية في ظل الظروف التي مر بها الفريق قبل انطلاق الموسم.

وقال خالد قمر في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي"، إن الزمالك قدم شوط أول مميز وكان قريبًا من حسم المباراة، في أكثر من فرصة أمام مرمى الاتحاد السكندري.

وأضاف "قمر" أن ناصر منسي مهاجم كبير وعليه مضاعفة مجهوده كونه المهاجم الأساسي للزمالك وقادر على استعادة مستواه التسجيل في المبارات المقبلة.

وتابع: "مازلنا في بداية الموسم وكل اللاعبين يحتاجون للوقت لارتفاع المستوى بشكل تدريجي خاصة وأن فترة إعداد الفريق تاخرت".

وأشاد "قمر" بالدعم الكبير من جماهير الزمالك للاعبين والوقوف خلف كل اللاعبين في جميع المباريات.

واختتم خالد قمر تصريحاته مؤكدأ أن قطاع الناشئين يمتلك عناصر مميزة، وسيتم خلال الفترة المقبلة تصعيد عدد من المميزين من قطاع الناشئين للفريق الأول وسيكون لهم مستقبل رائع.