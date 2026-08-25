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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيثم عرابي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. تفاصيل

هيثم عرابي
هيثم عرابي
علا محمد

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن تفاصيل فترة عمله مع محمود الخطيب، رئيس النادي، ورحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه عمل معه لمدة 15 يومًا فقط.

وأوضح عرابي، في تصريحات تلفزيونية، أن حسام غالي ومحمد فضل لم يكونا يرغبان في استمراره داخل النادي خلال تلك الفترة.

وأرجع عرابي ذلك إلى وصول معلومات غير صحيحة عنه إلى غالي وفضل، مؤكدًا أن ما نُقل إليهما لم يكن دقيقًا، وأنه تسبب في تكوين صورة سلبية عنه قبل بدء التعاون بشكل كامل. وأشار إلى أن تلك الأجواء أثرت على استمراره داخل القلعة الحمراء.

قال إن قيمة الأندية لا تُقاس بالمنافسة أو المقارنات بينها، مشددًا على أن الأحمر لا يتفوق على الزمالك أو بيراميدز بشكل مطلق، وإنما تكمن مكانته الحقيقية في علاقته بأبنائه وجماهيره.

قال إن قيمة الأندية لا تُقاس بالمنافسة أو المقارنات بينها، مشددًا على أن الأحمر لا يتفوق على الزمالك أو بيراميدز بشكل مطلق، وإنما تكمن مكانته الحقيقية في علاقته بأبنائه وجماهيره.

وختم :""احترام المنافسين وتقديرهم أمر ضروري"، مشيرا: "العلاقة بين الأندية يجب ألا تتحول إلى صراع دائم".

هيثم عرابي بالنادي الأهلي الأهلي محمود الخطيب القلعة الحمراء

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