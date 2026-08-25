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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطوة بخطوة.. طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن.

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن..

مكونات الوصفة.
- قاعدة بيتزا واحدة (يمكن شراؤها أو صنعها في المنزل)
- 2 كوب سبانخ طازجة
- 1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
- 1/2 كوب جبنة ريكوتا
- ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة
- 2 فص ثوم مفروم
- ربع كوب صلصة طماطم
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف
- الملح والفلفل حسب الذوق
 

 طريقة التحضير..
 

- سخني الفرن إلى درجة حرارة 450 درجة فهرنهايت (230 درجة مئوية). إذا كنت تستخدم حجر البيتزا، ضعه في الفرن أثناء تسخينه.
- في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على نار متوسطة. يُضاف الثوم المفروم ويُقلى لمدة 1-2 دقيقة حتى تفوح رائحته.
- أضيفي السبانخ إلى المقلاة واطهيها حتى تذبل، لمدة 3-4 دقائق. يُرفع عن النار ويُصفى لإزالة السائل الزائد.
- ضعي قاعدة البيتزا على صينية الخبز أو على الحجر الساخن. وزّعي صلصة الطماطم على قاعدة البيتزا.
- وزعي السبانخ المقلية بالتساوي فوق صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من جبن الريكوتا فوق السبانخ.
– نرش جبنة الموزاريلا المبشورة وجبنة البارميزان على الوجه.
- يُرش بالملعقة المتبقية من زيت الزيتون ويُرش بالأوريجانو والملح والفلفل حسب الرغبة.
- تُخبز البيتزا في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى تصبح القشرة مقرمشة وتصبح الجبنة ذهبية اللون وتظهر عليها فقاعات.
- أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها لتبرد لبضع دقائق قبل تقطيعها وتقديمها.

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن بيتزا السبانخ بيتزا السبانخ و الجبنة

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