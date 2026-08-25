منافسات مصر في اليوم الثلاثاء بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا

تتواصل منافسات البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 لليوم السادس على التوالي والمقامة بمدينة تارانتو الإيطالية والتي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

وتشهد البعثة المصرية اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 منافسات في 7 رياضات وهم الملاكمة، جمباز إيقاعي، سباحة، كرة اليد، الريشة الطائرة، رماية، مصارعة.

تشهد الملاكمة مواجهة يمنى عياد أمام بطلة المغرب في منافسات 65 كجم، وأمير كيلاني أمام بطل فرنسا في منافسات 55 كجم، ويخوض الجمباز الإيقاعي التصفيات، أما السباحة فتخوض فريدة عثمان منافسات 50 متر حرة، وعبد الرحمن العربي منافسات 50 متر حرة ويوسف طارق رمضان منافسات 50 متر حرة.

منتخب كرة اليد

يخوض منتخب كرة اليد للرجال مواجهة أمام كوسوفو في دور المجموعات أما الريشة الطائرة فيواجه كريم عزت فردي رجال أمام بطل كرواتيا ونور يسرى فردي سيدات أمام بطلة اليونان.

في الرماية يخوض المنافسات ماجي عشماوي، أحمد توحيد زاهر، أحمد يحيى قمر، وفي المصارعة النسائية تخوض سمر حمزة المنافسات أمام بطلة تركيا في وزن 76 كجم حيث تتنافس على الذهب، ومودة بدوي أمام بطلة إيطاليا في منافسات وزن 62 كجم وتنافس على الميدالية البرونزية، وملك حسن أحمد في منافسات وزن 50 كجم أمام بطلة الجزائر وتتنافس على الميدالية البرونزية وصباح عيد خميس تخوض منافسات وزن 68 كجم أمام بطلة فرنسا وتتنافس أيضا على الميدالية البرونزية.

13 ميدالية

حصد الفراعنة حتى الآن على 13 ميدالية وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة فوق قمة الدول العربية، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات وجاءت الميدالية كالتالي: في السباحة ذهبية: عبد الرحمن سامح – 50 متر فراشة، برونزية: فريدة عثمان – 50 متر فراشة، برونزية: يوسف رمضان – 100 متر فراشة.

منافسات السلاح

وفي منافسات السلاح حصد محمد السيد ذهبية سيف المبارزة، ذهبية محمد حمزة في سلاح الشيش، فضية سارة حسني في سلاح الشيش، فضية يوسف شامل في سيف المبارزة، برونزية عبد الرحمن طلبة في سلاح الشيش، وفي المصارعة ذهبية محمد حسن – وزن 67 كجم، فضية: محمود فراج – وزن 60 كجم، فضية: عبد الرحمن هيثم – وزن 125 كجم، برونزية: مصطفى حسين – وزن 77 كجم، برونزية: شهاب الدين عبد الرؤوف – وزن 65 كجم.

عدد كبير من الرياضات

تشارك البعثة المصرية في عدد كبير من الرياضات خلال الدورة، تشمل القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية «السباحة القصيرة»، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

تحمل مصر في تارانتو تاريخًا حافلًا من المشاركات والإنجازات، حيث تحتل المركز السادس بين أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ذهبية، و209 فضيات، و255 برونزية.

يترأس البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» اللواء شريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف، ويعاونه نائباه في رئاسة البعثة، اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، واللواء محمد محمود، نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.