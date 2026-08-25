بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

أطلقت شركة Honor هاتف Play 20A الاقتصادي الرائد والذي ياتي بشاشة كبيرة وشاشة خلفية ثانوية وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

مواصفات هاتف Honor Play 20A

مواصفات هاتف Honor Play 20A

يأتي هاتف Play 20A بشاشة IPS مقاس 6.9 بوصة. تتميز الشاشة بحواف رفيعة ومعدل تحديث 90 هرتز، وهو معدل قياسي في الأجهزة المتوسطة والاقتصادية الحالية، مما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة من الشاشات القديمة ذات معدل التحديث 60 هرتز.

لدعم شاشة بهذا الحجم، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير.

يعمل هاتف Play 20A بمعالج MediaTek G81 وهو من المعالجات ذات الفئة الاقتصادية، مما يعني أن الهاتف مصمم للمهام اليومية العادية مثل تصفح الإنترنت والرسائل ومشاهدة الفيديوهات، وليس للتطبيقات المتطلبة أو الألعاب ذات المتطلبات العالية.

يحتوي الجهاز على شاشة ثانوية تتيح لك التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل. كما تعرض الإشعارات وتنبيهات المكالمات وأدوات التحكم في الوسائط للوصول السريع إلى الوظائف الأساسية.

مواصفات هاتف Honor Play 20A



يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت، ويمكنك توسيعها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. ولأغراض الأمان، يستخدم الجهاز مستشعر بصمة مدمجًا في هيكله ومثبتًا على جانبه.

مواصفات هاتف Honor Play 20A



الأسعار والتوافر

سيتوفر جهاز Play 20A بثلاثة ألوان: الأسود الداكن، والأزرق الفاتح، والبنفسجي المرصع بالنجوم. ولم تكشف الشركة بعد عن أي تفاصيل تتعلق بالأسعار أو التوافر.