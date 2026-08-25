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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

هاتف Play 20A
هاتف Play 20A
لمياء الياسين

أطلقت شركة Honor هاتف Play 20A  الاقتصادي الرائد والذي ياتي بشاشة  كبيرة وشاشة خلفية ثانوية وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

مواصفات هاتف Honor Play 20A

مواصفات هاتف Honor Play 20A
يأتي هاتف Play 20A بشاشة IPS مقاس 6.9 بوصة. تتميز الشاشة بحواف رفيعة ومعدل تحديث 90 هرتز، وهو معدل قياسي في الأجهزة المتوسطة والاقتصادية الحالية، مما يوفر تجربة تصفح أكثر سلاسة من الشاشات القديمة ذات معدل التحديث 60 هرتز.

لدعم شاشة بهذا الحجم، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير. 

 يعمل هاتف Play 20A بمعالج MediaTek G81 وهو من المعالجات  ذات الفئة الاقتصادية، مما يعني أن الهاتف مصمم للمهام اليومية العادية مثل تصفح الإنترنت والرسائل ومشاهدة الفيديوهات، وليس للتطبيقات المتطلبة أو الألعاب ذات المتطلبات العالية.

يحتوي الجهاز على شاشة ثانوية تتيح لك التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل. كما تعرض الإشعارات وتنبيهات المكالمات وأدوات التحكم في الوسائط للوصول السريع إلى الوظائف الأساسية.

مواصفات هاتف Honor Play 20A


يأتي الهاتف مزودًا بذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت، ويمكنك توسيعها حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. ولأغراض الأمان، يستخدم الجهاز مستشعر بصمة مدمجًا في هيكله ومثبتًا على جانبه.

مواصفات هاتف Honor Play 20A
 

الأسعار والتوافر

سيتوفر جهاز Play 20A بثلاثة ألوان: الأسود الداكن، والأزرق الفاتح، والبنفسجي المرصع بالنجوم. ولم تكشف الشركة بعد عن أي تفاصيل تتعلق بالأسعار أو التوافر.

هاتف Play 20A شاشة IPS معالج MediaTek G81 تصفح الإنترنت ذاكرة تخزين داخلية مشاهدة الفيديوهات جهاز Play 20A بطاقة microSD

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