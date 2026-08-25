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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

600 شاب وفتاة.. الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
إيمان طلعت

يحتفل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس، بتخريج 15 دفعة جديدة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور نحو 600 متدرب ومتدربة من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، الذين اجتازوا الدورات التدريبية المجانية التي نظمها المركز خلال عام كامل.

600 شاب وفتاة يستعدون لبناء أسرهم.. الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه المجاني لتأهيل المقبلين على الزواج عام 2018م، ومنذ انطلاقه واصل المركز تنظيم عشرات الدورات التدريبية للشباب والفتيات، مستهدفًا تقديم تأهيل متكامل يجمع بين الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والطبية والقانونية؛ بما يساعد المقبلين على الزواج على الانتقال إلى الحياة الأسرية بوعيٍ أكبر واستعدادٍ أفضل.

وتناولت الدورات عددًا من القضايا التي تمس واقع الحياة الزوجية، من بينها اختيار شريك الحياة، وفنون التواصل والحوار، وإدارة الخلافات الزوجية، والحقوق والواجبات، والجوانب النفسية والصحية والقانونية للحياة الأسرية، وأسس بناء الأسرة المستقرة، والتربية الواعية للأبناء.

ويأتي حفل التخرج تتويجًا لسلسلة من الدورات التدريبية التي أقامها المركز ضمن برنامجه المتواصل لإعداد المقبلين على الزواج، وإكسابهم المعارف والمهارات التي تعينهم على بناء أسر مستقرة، والتعامل الواعي مع متطلبات الحياة الزوجية وتحدياتها.

ويتضمن الحفل احتفاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بذكرى مولد سيدنا رسول الله ﷺ، تأكيدًا لما تمثله السيرة النبوية من نموذجٍ رفيع في بناء الأسرة، وترسيخ معاني المودة والرحمة وحسن العشرة والمسؤولية.

ويؤكد المركز من خلال استمرار هذا البرنامج أن الاستعداد للزواج يبدأ بالاستعداد لتحمل المسؤولية وبناء علاقة تقوم على المودة والرحمة والوعي وحسن العشرة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في دعم استقرار الأسرة المصرية، ونشر الوعي الأسري، وتأهيل الشباب والفتيات لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وبناء أسر أكثر وعيًا واستقرارًا. 

الأزهر 600 شاب وفتاة يستعدون لبناء أسرهم الأزهر للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج المولد النبوي

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