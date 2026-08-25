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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النقل قطع الطريق.. شهود عيان يروون تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث بالدواويس في الإسماعيلية

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث مروع بطريق الدواويس بالإسماعيلية
تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث مروع بطريق الدواويس بالإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد طريق الدواويس بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية وسيارة ملاكي من طراز «شيفروليه أوبترا»، ما أسفر عن إصابة 24 شخصًا، وسط تحرك سريع من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث مروع بطريق الدواويس بالإسماعيلية

وبحسب المعلومات الأولية، كانت سيارة الربع نقل تقل عددًا من عمال اليومية من مدينة القصاصين، بينهم سيدات وأطفال، بينما كانت السيارة الملاكي قادمة من مركز صان الحجر، ووقع الحادث على طريق الدواويس، في الوصلة بين القصاصين والإسماعيلية، بالقرب من منطقة المزارع.

تفاصيل حادث الدواويس بالإسماعيلية

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بوقوع تصادم قوي بين السيارتين، موضحين أن قائد السيارة الملاكي فوجئ بقيام قائد سيارة الربع نقل بقطع الطريق أمامه، الأمر الذي أدى إلى وقوع الحادث وإصابة عدد كبير من مستقلي السيارتين.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث مروع بطريق الدواويس بالإسماعيلية

وأضاف شهود العيان أن سيارة الربع نقل كانت تقل عددًا من عمال اليومية، من بينهم سيدات وأطفال، مشيرين إلى أن بعض مستقلي السيارة فروا من موقع الحادث عقب وقوع التصادم، كما فر قائد سيارة الربع نقل من المكان.

نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين

وأوضح الشهود أن بعض المصابين رفضوا الانتقال إلى المستشفى بسبب تعرضهم لإصابات بسيطة، بينما جرى نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة 24 شخصًا في حادث مروع بطريق الدواويس بالإسماعيلية

وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت سريعًا إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع المصابين ونقل الحالات التي احتاجت إلى رعاية طبية إلى المستشفى دون تأخير، مؤكدين أن قائد السيارة الملاكي أصيب بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي العلاج.

حادث الدواويس بالإسماعيلية تفاصيل حادث الدواويس بالإسماعيلية الدواويس مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية

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