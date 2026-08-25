قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل
الصين تحرج أمريكا: علاقتنا بإيران شرعية ولا يجب تعطيلها أبدًا
جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة للمنازل في أبو العجين وسط غزة
مدبولي يستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين 150% خلال 5 سنوات
الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
يقترب من 51 جنيها.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026
10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها
تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد في الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس 40 درجة
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين صدمتهم سيارة بالدقهلية
في ذكرى مولد النبي.. محطات في حياة الرسول من اليتم إلى حمل الرسالة
الأعلى للآباء والمعلمين: تكليفات الرئيس تضع التعليم المصري على طريق التنافسية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يدين القوى العظمى لعدم وقف حرب السودان

أنطونيو جوتيرش
أنطونيو جوتيرش
محمد على

أُصيب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشلل شبه تام في جهوده لوقف الحرب الأهلية المدمرة في السودان، حيث تستغل دول خارجية حالة الجمود الجيوسياسي لضخ أسلحة متطورة إلى منطقة النزاع. 

وفي تقييم صريح نشرته صحيفة فايننشال تايمز في 25 أغسطس2026، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القوى العظمى التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) لتفضيلها الصراعات ذات المحصلة الصفرية على حساب حياة الإنسان، مما أدى إلى تهميش الأمم المتحدة في حين يواجه الملايين خطر المجاعة والنزوح.


اعتبر جوتيريش إن الفشل الدبلوماسي في نيويورك له عواقب وخيمة على منطقة القرن الأفريقي بأكملها. فبالنسبة للدول المجاورة مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا، يهدد الانتشار غير المنضبط للأسلحة والنزوح الجماعي للاجئين بزعزعة استقرار بنية الأمن الإقليمي الهشة أصلاً والتي تشرف عليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد).

شلل أعلى هيئة في العالم
نادراً ما كانت القيود الهيكلية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واضحةً كما هي في سياق الأزمة السودانية. 

وأشار جوتيريش إلى أن الانقسامات العميقة والمستعصية بين الولايات المتحدة وروسيا قد أدت فعلياً إلى تحييد قدرة المجلس على إنفاذ قرارات السلام أو السماح بإنشاء ممرات إنسانية فعّالة.

أدى هذا الجمود المؤسسي إلى فراغٍ تتوق إليه جهات خارجية متدخلة. فبدون التهديد بعقوبات موحدة وقابلة للتنفيذ من الأمم المتحدة، تدخلت حكومات أجنبية وشبكات مرتزقة بشكل منهجي في القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة.

 وتنظر هذه الجهات الوكيلة إلى احتياطيات الذهب الهائلة في السودان، وساحله الاستراتيجي على البحر الأحمر، وأراضيه الزراعية الخصبة، على أنها مكاسب جيوسياسية تستحق خوض حرب بالوكالة طويلة الأمد للحصول عليها.

خسائر بشرية فادحة وحرب الطائرات بدون طيار
خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن في 24 أغسطس، قدمت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، عرضاً مفصلاً للتكلفة البشرية لتقاعس المجتمع الدولي. 

النزوح الجماعي

تشير التقديرات إلى أن 13 مليون سوداني فروا من ديارهم منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك 8.7 مليون نازح داخلياً في جميع الولايات الـ 18.
أما الخسائر في صفوف المدنيين فخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 وحدها، وثّق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حوالي 1400 حالة وفاة بين المدنيين.

 ومن المثير للقلق أن 1100 من هذه الوفيات نُسبت مباشرةً إلى غارات الطائرات المسيّرة المتطورة.
وسجلت الأمم المتحدة 838 حالة موثقة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، محذرةً من أن عمليات القتل الجماعي الوحشية والاختطاف والاغتصاب لا تزال أدوات حرب منهجية يستخدمها المقاتلون من جميع الأطراف.

الحوار المدني والمبادرات المحلية
وسط المجازر من (المتمردين) والشلل الدولي، تبرز محاولات هشة للمصالحة الداخلية. وقد كثفت السلطات السودانية مؤخراً جهودها لتعزيز حوار بقيادة مدنية لتحديد مستقبل البلاد السياسي.

في 14 أغسطس، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، دعمه لآلية وطنية مستقلة، اقترحها ائتلاف من المواطنين السودانيين وقوى المجتمع المدني، تمهيداً لحوار داخلي شامل. 

وتعهد البرهان بأن تقدم الحكومة العسكرية الدعم اللوجستي اللازم، فضلاً عن الضمانات القانونية والأمنية، مع وعد صريح بعدم فرض أجندة الحوار أو تحديد نتائجه مسبقاً. 

التهديد لاستقرار شرق أفريقيا
يشكل استمرار الصراع السوداني تهديداً وجودياً للاستقرار الإقليمي. وقد اشتدت حدة القتال قرب الحدود السودانية مع إثيوبيا في ولاية النيل الأزرق، مما يثير مخاوف من اندلاع مناوشات عبر الحدود قد تُشعل فتيل صراعات إقليمية أوسع. ويُشكل التدفق الهائل للنازحين إلى تشاد وجنوب السودان ومصر ضغطاً هائلاً على الدول المضيفة .

بالنسبة للدبلوماسيين الأفارقة، تمثل الأزمة السودانية اختباراً حاسماً لمبدأ الاتحاد الأفريقي المتمثل في "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية". ومع شلل مجلس الأمن الدولي بسبب تنافس القوى العظمى، تقع مسؤولية التوسط في وقف إطلاق نار مستدام على عاتق التكتلات الإقليمية بشكل متزايد. 

مقتل اثنين من جنود حفظ السلام

 أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل اثنين من جنود حفظ السلام الإثيوبيين الذين كانوا يخدمون في جنوب السودان، وطالب باتخاذ إجراءات فورية لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم.

أوضح المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، أن جنديي حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) قُتلا إثر كمين نُصب لدوريتهم في ولاية جونقلي.

أُصيب ثلاثة من قوات حفظ السلام، وضابطا شرطة من جنوب السودان، وموظفان مدنيان من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس)، في الهجوم، بحسب ما أفاد به. وقالت أونميس إنها "نشرت قوة رد فعل سريع لتأمين المنطقة ودعم الاستجابة الطارئة".

لم تحدد الأمم المتحدة هوية المهاجمين ريثما تنتهي التحقيقات. 

 وقال دوجاريك إن جوتيريش يدين الهجوم "بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف قائلاً: "بينما يطالب الأمين العام بالتحقيق الفوري ومحاكمة المسؤولين عن الكمين، فإنه يذكر بأن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب".

أعلنت السفارة الأمريكية في جوبا، عاصمة جنوب السودان، أن الهجوم نفذه "شباب مسلحون". وقد صعّدت الحركة الشعبية لتحرير السودان - المعارضة (SPLA-IO) قتالها ضد الجيش السوداني منذ ديسمبر الماضي في جونقلي.

أخبار جوتيريش القوى العظمى الفشل الدبلوماسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يفاجئ المصريين بقفزة جديدة.. ارتفع 5480 جنيها مرة واحدة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

الكهرباء

الحبس والغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات الكهرباء وسرقة التيار

عمر مرموش

مانشستر سيتي يحمي نفسه من مرموش.. بند مثير في عقد انتقاله إلى توتنهام

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

رسائل تهنئة بالمولد النبوي

أجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2026 .. ابعت أرقى 100 رسالة للأصدقاء والأحبة

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة : لن نصمت على اختفاء زياد حجاج .. ومحاسبة أي متورط

ترشيحاتنا

رئيس مركز ومدينة القوصية تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالقوصية ورفع معدلات الإنجاز

بشائر المجدول في طور سيناء

«ملكة التمور» تستعد للتتويج.. بشائر موسم المجدول تزين مزارع طور سيناء

التهنئة

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

بالصور

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

من حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل
طريقة عمل الحمصية فى المنزل

أقوى فضيحة لإسرائيل.. 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني يتهمونها بالتطهير العرقي

سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل
سفراء بريطانيا وفرنسا يدينون إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد