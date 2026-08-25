نجاح 6 جراحات دقيقة لاستبدال المفاصل بمستشفى الغردقة العام

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى الغردقة العام في إجراء 6 جراحات دقيقة لاستبدال المفاصل الصناعية بالكامل، في خطوة جديدة تعزز مستوى الخدمات الطبية والجراحات التخصصية المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

وشملت العمليات تركيب 5 مفاصل كاملة للركبة، بينها حالتان باستخدام تقنية جذع الساق الطويل، إلى جانب إجراء عملية كاملة لاستبدال مفصل الفخذ.

وأكدت إدارة مستشفى الغردقة العام استقرار الحالة الصحية لجميع المرضى عقب إجراء الجراحات، حيث تمكن المرضى من الوقوف والحركة في اليوم التالي للعمليات، وفقًا للمتابعة الطبية.

وأكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، استمرار دعم القطاع الصحي بالمحافظة، والعمل على توفير التجهيزات والتقنيات الطبية الحديثة داخل المستشفيات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة وتقليل حاجة المرضى للسفر خارج المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن المديرية تواصل العمل على رفع كفاءة التخصصات الطبية المختلفة وتوفير التدخلات والجراحات المعقدة داخل مستشفيات المحافظة، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية وجاهزية مستشفى الغردقة العام لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحات الدكتور شنودة راجي فارس، استشاري جراحة العظام، بمشاركة الأطباء بيتر يوسف، وأحمد أشرف، وفارس غنيم.

وأُجريت العمليات تحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير المستشفيات، والدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام، وبمشاركة فريق التخدير والتمريض.

وتأتي هذه النجاحات في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية والتخصصية داخل مستشفى الغردقة العام، والتوسع في إجراء الجراحات المتقدمة لخدمة أهالي البحر الأحمر داخل محافظتهم.