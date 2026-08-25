ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني حول تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية آندي بيرنهام، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي تسلّم الرسالة، وذلك خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى السعودية ستيفن تشارلز هيتشن.

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.