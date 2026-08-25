24 مصابا في حادث جديد بالدواويس.. والرعاية الصحية: لا وفيات ونقل المصابين للعلاج

حسمت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية الجدل بشأن ما تردد عن وفاة أحد مصابي حادث التصادم الجديد بطريق الدواويس، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله بشأن وفاة أول حالة من المصابين.

وأكد الدكتور محمد جبريل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج والرعاية الطبية داخل المستشفيات، مشيرًا إلى استمرار الفرق الطبية في متابعة حالتهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

24 مصابًا في حادث تصادم جديد بطريق الدواويس

وكان مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية قد شهد، صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعمال اليومية وسيارة ملاكي من طراز «شيفروليه أوبترا»، ما أسفر عن إصابة 24 شخصًا.

وبحسب المعلومات الأولية، كانت سيارة الربع نقل تقل عددًا من عمال اليومية من مدينة القصاصين، بينما كانت السيارة الملاكي قادمة من مركز صان الحجر، ووقع التصادم بعدما قطعت سيارة الربع نقل الطريق أمام السيارة الملاكي.

نقل 17 مصابًا إلى مستشفى القصاصين التخصصي

ودفعت هيئة الإسعاف بـ10 سيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين، ونقل 17 حالة إلى مستشفى القصاصين التخصصي لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

كما تعاملت الفرق الطبية مع 7 حالات في موقع الحادث، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، قبل أن يرفضوا النقل إلى المستشفى، مع استقرار حالتهم الصحية.

شاهد عيان: السيارة كانت تقل أطفالًا وسيدات

وكشف أحد شهود العيان أن سائق سيارة الربع نقل فر من موقع الحادث عقب وقوع التصادم، مشيرًا إلى أن السيارة كانت تقل عددًا من العمال بينهم أطفال وسيدات.

وأضاف أن سائق السيارة الملاكي نُقل إلى مستشفى القصاصين التخصصي في حالة حرجة، بينما تواصل الأجهزة المعنية إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

الدواويس تعود إلى المشهد بعد مأساة 11 أغسطس

ويأتي الحادث الجديد بعد أيام من حادث التصادم المروع الذي وقع يوم 11 أغسطس على طريق الدواويس – وصلة مفارق خيري، بنطاق مركز ومدينة القصاصين، بين سيارتين لنقل العمال.

وأسفر الحادث السابق عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين، فيما دفعت هيئة الإسعاف بنحو 45 سيارة إلى موقع الحادث، بينها 30 سيارة لنقل المصابين و15 سيارة مخصصة لنقل جثامين المتوفين.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية ضرورة تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات بشأن حالات الوفاة أو الإصابات إلا من خلال المصادر الرسمية، في ظل متابعة مستمرة للحالات المصابة.