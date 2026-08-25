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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للغازات الطبيعية يتفقد حقول الوسطاني بالدلتا لمتابعة الإنتاج وبرامج الحفر

تنفيذاً لتوجيهات وزير البترول...رئيس القابضة للغازات الطبيعية يتفقد حقول الوسطاني بالدلتا لمتابعة الإنتاج وبرامج الحفر والاستكشاف
تنفيذاً لتوجيهات وزير البترول...رئيس القابضة للغازات الطبيعية يتفقد حقول الوسطاني بالدلتا لمتابعة الإنتاج وبرامج الحفر والاستكشاف
أمل مجدى

تفقد المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، حقول شركة الوسطاني للبترول بمنطقة دلتا النيل، لمتابعة معدلات إنتاج الغاز وبرامج الحفر والاستكشاف وخطط تنمية الحقول، في إطار تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل والإنتاج.

وشارك في الجولة المهندس إسحاق عطية، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبد الناصر خفاجي، نائب العضو المنتدب التنفيذي لـ«إيجاس» للإنتاج وتنمية الحقول، و الدكتورة سالي صلاح الدين، رئيسة شركة الوسطاني للبترول، والمهندس محمد قورة، المدير العام والعضو المنتدب وممثل شريك الاستثمار «دانة غاز»، واللواء خالد عيد، مساعد رئيس شركة إيجاس للأمن، والمهندس أحمد حامد، مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية ، وقيادات وفرق عمل شركة الوسطاني للبترول.

واستعرضت رئيسة شركة «الوسطاني للبترول» موقف عمليات الإنتاج الحالية وخطط العمل المستقبلية وبرامج الحفر والاستكشاف، والفرص المتاحة لزيادة إنتاج الغاز من الحقول القائمة، من خلال تعظيم الاستفادة من الآبار المنتجة، وإعادة تقييم الطبقات والخزانات، وتنفيذ أعمال الحفر والتطوير وفق أحدث الدراسات الفنية والجيولوجية والجيوفيزيائية.

كما تم الوقوف علي نتائج برامج الحفر الأخيرة والفرص الواعدة بمناطق الامتياز، وخطط الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، وتحويل الاحتياطيات إلى إنتاج فعلي في أقصر وقت، مع تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والأصول والتسهيلات القائمة.

وأكد المهندس سيد سليم أهمية تكثيف التنسيق بين جميع أطراف منظومة العمل، وتسريع تنفيذ برامج الإنتاج والحفر والاستكشاف، والتعامل الفوري مع التحديات من مواقع العمل، بما يدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز إمدادات السوق المحلي.

وأشاد بجهود العاملين بشركة الوسطاني للبترول في الحفاظ على معدلات الإنتاج ورفع كفاءة العمليات، مؤكدا أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج وتحقيق خطط الشركة.

ومن جانبها، أكدت شركة «دانة غاز» استمرار التزامها بالاستثمار في السوق المصرية، ودعم خطط تنمية موارد الغاز الطبيعي وزيادة استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية بمناطق الامتياز المطروحة في المزايدة الأخيرة، بما يعزز شراكتها الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري.
 

البترول الغاز النفط التعدين إيجاس

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