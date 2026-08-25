"الأعلى للطرق الصوفية" يطلق موكبا احتفاليا بالمولد النبوي

ينظم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، اليوم، موكبًا احتفاليًا عقب صلاة العصر، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت.

وينطلق الموكب من مسجد سيدي صالح الجعفري، متجهًا إلى مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، في أجواء احتفالية وروحانية تحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، إطلاق مبادرة أخلاقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز القيم المحمدية وترجمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلوك وأخلاق وأعمال نافعة للمجتمع والوطن.

وقال أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية، إن المبادرة تستهدف نشر مجموعة من القيم النبوية الأصيلة، وعلى رأسها الرحمة والتسامح والتكافل وصلة الرحم واحترام الآخر وخدمة الإنسان، بما يدعم مواجهة السلوكيات السلبية ويسهم في تعزيز منظومة الأخلاق داخل المجتمع.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على تعاون بين عدد من المؤسسات والجهات المجتمعية، لافتًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ومؤسسات مصر الخير، لتنظيم وتنفيذ فعاليات وبرامج توعوية وثقافية ومجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية وعددها 27 محافظة.

وتأتي هذه الفعاليات والمبادرة بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، في إطار التأكيد على أهمية الاقتداء بالقيم والأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وربط الاحتفال بالمناسبة بممارسات إيجابية تعود بالنفع على المجتمع.

معجزات الصلاة على النبي يوم مولده

1. امتثال أمر الله بالصلاة عليه.

2. موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه.

3. موافقة الملائكة في الصلاة عليه.

4. حصول عشر صلوات من الله تعالى.

5. أن يرفع له عشر درجات.

6. يكتب له عشر حسنات.

7. يمحى عنه عشر سيئات.

8. ترجى إجابة دعوته.

9. أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم.

10. أنها سبب لغفران الذنوب وستر العيوب.

11. أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه.

12. أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم.

13. أنها تقوم مقام الصدقة.

14. أنها سبب لقضاء الحوائج.

15. أنها سبب لصلاة الله وملائكته على المصلي.

16. أنها سبب زكاة المصلي والطهارة له.

17. أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته.

18. أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة.

19. أنها سبب لردّه صلى الله عليه وسلم على المصلي عليه.

20. أنها سبب لتذكر ما نسيه المصلي عليه صلى الله عليه وسلم.