المولد النبوي 2026 اليوم.. الرسول كان يردد 3 أدعية عند الكرب

أطل علينا المولد النبوي 2026 اليوم الثلاثاء منذ ساعات مع أذان الفجر ، والذي يعد فرصة ذهبية لتغيير أقدارنا لأجمل مما تتمنى والنجاة من أشد المصائب ، من خلال دعاء مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت الشدة والرخاء، فلا شيء أقوى من الدعاء، وحيث إن المولد النبوي 2026 اليوم لذا لا ينبغي التفريط في أي لحظة من لحظاته .

مولد النبي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يردد عند الكرب ثلاثة أدعية، وأوصى بها لمَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن.

وأوصى «جمعة» في مولد النبي -صلى الله عليه وسلم- من ضاقت عليه الدنيا ، وكان في كرب ، بأن عليه أن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويردد تسعة عشر كلمة، وهي:« لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم ».

واستشهد بما ورد عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللّٰه الحَليمُ الكَريمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ ربِّ العَرْشِ العَظِيم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم».

إذا ضاقت عليك الدنيا

وحذر، قائلاً: وإياك أن تجذع أو تيأس من روح الله عز وجل، عليك الاقتداء بما كان يفعله النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في مواجهة مثل هذه الأمور، إذ كان عليه الصلاة والسلام، إن ضاقت دنياه يردد: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين»، وسرعان ما كان يرفع الله عنه أي بلاء مهما كان.

وأردف: وتذكر أن رسولنا -صلى الله عليه وسلم، تعرض للكثير والكثير من الابتلاءات الصعبة جدًا على أي إنسان عادي أن يتحملها، ومن ذلك حينما هاجر إلى الطائف، تعرض لمضايقات غير عادية حتى تورمت قدماه الشريفتين، لكنه صبر على الأذى فكانت النتيجة أن أظهر الله دينه على الدنيا كلها، وفتح له مكة.

المولد النبوي 2026 اليوم

حددت دار الإفتاء المصرية ، المولد النبوي الشريف 2026 اليوم الثلاثاء ، حيث إن المولد النبوي يوافق 12 من شهر ربيع الأول من كل عام ، بعدما أعلنت غرة شهر ربيع الأول لعام 1448 هـ ، يوم الجمعة قبل الماضي ، وقد بدأ يوم مولد النبي مع أذان فجر اليوم الثلاثاء .

وبدأت ليلة المولد النبوي 2026 مع غروب شمس أمس الإثنين الموافق 11 ربيع الأول 1448هـ، و24 أغسطس الجاري ، وانتهت فجر اليوم الثلاثاء ليبدأ يوم المولد النبوي في 12 ربيع الأول و25 أغسطس 2026م ، والذي ينتهى مع أذان المغرب.

إجازة المولد النبوي 2026

تعد إجازة المولد النبوي 2026 من الإجازات التي ينتظرها الكثير من المواطنين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص ضمن إجازات عام 2026 في مصر.

ويحل موعد المولد النبوي الشريف 1448 هـ - 2026م ، فلكيا اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجاري، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا.

وتم ترحيل الإجازة إلى الخميس 27 أغسطس 2026 م، بعد صدور قرار حكومي بذلك، وهو الإجراء الذي يتم تطبيقه أحيانًا مع العطلات التي توافق أيام عمل وسط الأسبوع، كما حدث مع إجازة ثورة 30 يونيو التي تم نقلها إلى الخميس 2 يوليو بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبذلك، فإن الثلاثاء 25 أغسطس 2026 هو موعد ذكرى المولد النبوي الشريف، بينما يوم الإجازة الرسمي، رحل إلى الخميس، بقرار حكومي صدر في هذا الشأن عن مجلس الوزراء .

وتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ثم يتبعها يوما الجمعة والسبت، وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص.

ويحصل الموظفون على 3 أيام متتالية، أما أولئك الذين لا يحصلون على عطلة يوم السبت، فتكون إجازة المولد النبوي 2026 بالنسبة لهم يومي الخميس والجمعة فقط.

تاريخ المولد النبوي هجرياً

ذهب الجمهور إلى أن المولد النبوي كان فى شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتي عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة في "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور].

و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول. واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول.

ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.