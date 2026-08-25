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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من جهات التحقيق ضد فتاة سرقت مبالغ مالية من محلين

الطفلة المتهمة
الطفلة المتهمة
إسلام دياب

أودعت جهات التحقيق فتاة بإحدى دور الرعاية لاتهامها بسرقة مبالغ مالية من بعض المحال التجارية بالغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بسرقة مبالغ مالية من بعض المحال التجارية بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو ( سن 11 – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة)، وبمواجهتها قررت أنه بتاريخ 17/ الجارى قامت بالدلوف لأحد المحال التجارية لبيع الهواتف المحمولة وسرقت مبلغا ماليا منه "بأسلوب المغافلة" وقررت بإرتكاب واقعة أخرى بذات الأسلوب بمحل عطارة، وأضافت بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها من الواقعتين.

بإستدعاء مالكى المحلين المشار إليهما وبسؤالهما أيدا ما سبق ونفيا تحريرهما محاضر بالواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداعها إحدى دور الرعاية.

جهات التحقيق الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سرقة المحال التجارية

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