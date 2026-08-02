النيابة الإدارية تعاين موقع عقار زفتى المنهار بالغربية

باشرت النيابة الإدارية بمدينة زفتى، صباح أمس السبت 1 أغسطس ٢٠٢٦، تحقيقاتها فيما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن حادث انهيار أحد العقارات بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.





النيابة الإدارية تعاين موقع عقار زفتى

كلَّف المستشار وليد سالمان، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة شريف قنديل، رئيس النيابة، وعضوية هاني عرفة، وكيل النيابة، بالانتقال على الفور إلى موقع العقار المنهار؛ لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك برفقة رئيس مركز ومدينة زفتى، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقوة تأمين من وزارة الداخلية.

ووفقًا لما أسفرت عنه المعلومات الأولية، فإن العقار محل الواقعة مكوَّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وقد انهار بالكامل قرابة منتصف ليلة أول أمس، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص، فضلًا عن وقوع تلفيات بعدد من الممتلكات الخاصة.

وقد انتقلت إلى موقع الحادث على الفور الأجهزة المعنية، ممثلةً في قوات الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشئون الصحية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات الانهيار.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان وملاك الوحدات السكنية بالعقار، ولا تزال تواصل سماع أقوال المختصين والشهود، وفحص المستندات والملفات المتعلقة بالعقار؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات التي اتُّخذت بشأنه منذ إنشائه، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.