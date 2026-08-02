قبل انطلاق الدوري.. ملفات شائكة تنتظر الأهلي والزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، تواصل الأندية الكبرى تحركاتها من أجل الوصول إلى أفضل شكل ممكن قبل بداية الموسم الجديد، وسط سباق بين الإدارات والأجهزة الفنية لاستكمال القوائم وسد الثغرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

ورغم إبرام الأهلي والزمالك وبيراميدز عددًا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، فإن هناك بعض المراكز التي لا تزال تمثل أولوية داخل الثلاثي الكبير، سواء بحثًا عن تدعيم المنافسة أو توفير بدائل قوية في ظل طول الموسم وكثرة البطولات.

الدفاع صداع في رأس الأهلي

يضع الأهلي تدعيم الخط الخلفي على رأس الملفات التي يسعى لحسمها قبل بداية الموسم، بعدما كشفت مباريات الموسم الماضي عن حاجة الفريق إلى إضافة عنصر جديد في مركز قلب الدفاع، خاصة في ظل الغيابات والإصابات التي أثرت على استقرار هذا الخط في فترات مهمة.

ورغم امتلاك الفريق مجموعة من المدافعين مثل ياسر إبراهيم وهادي رياض وياسين مرعي وعمرو الجزار، فإن الجهاز الفني يبحث عن مدافع يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على تحمل ضغط المباريات القوية محليًا وقاريًا.

ويمثل مركز الظهير الأيمن ملفًا آخر على طاولة الأهلي، في ظل الرغبة في توفير منافسة حقيقية لمحمد هاني، وعدم الاعتماد على لاعب واحد طوال الموسم، خاصة مع ارتباط الفريق بمشاركات عديدة.

كما يسعى الأهلي لإيجاد حل في مركز لاعب الوسط المدافع، بعد رحيل المالي أليو ديانج، حيث أصبح مروان عطية الخيار الأساسي في هذا المركز، وهو ما يجعل التعاقد مع لاعب جديد ضرورة لتوفير بدائل وخيارات تكتيكية للجهاز الفني.

بيبيراميدزبيبيراميدزراميدراميدز.. أزمة هجومية تبحث عن حل

على الجانب الآخر، يواجه بيراميدز تحديًا واضحًا في خط الهجوم، بعدما فقد الفريق خدمات فيستون ماييلي ومروان حمدي، ليصبح تدعيم مركز المهاجم الصريح أحد أهم أهداف الإدارة خلال الفترة الحالية.

ويحتاج بيراميدز إلى مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي وتقديم الإضافة التهديفية، خاصة أن الخيارات الحالية لا تمنح الجهاز الفني العديد من الحلول، في ظل عدم حصول بعض اللاعبين على فرص مشاركة كافية خلال الموسم الماضي.

وتدرك إدارة بيراميدز أن المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد تتطلب امتلاك قائمة قوية، وهو ما يجعل التعاقد مع مهاجم جديد من الملفات العاجلة قبل بداية المنافسات الرسمية.

الزمالك.. احتياجات فنية تنتظر حل أزمة القيد

ويعيش الزمالك وضعًا مختلفًا عن منافسيه، حيث تحد أزمة إيقاف القيد من قدرة النادي على التحرك بشكل طبيعي في سوق الانتقالات، رغم وجود احتياجات فنية واضحة داخل الفريق.

وتعمل إدارة الزمالك على إنهاء أزمة القيد في أسرع وقت ممكن، من أجل منح الجهاز الفني فرصة تدعيم الصفوف قبل موسم ينتظر خلاله الفريق تحديات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد شكل المنافسة، خاصة أن حسم الصفقات الأخيرة قد يكون عاملًا مؤثرًا في مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الموسم المنتظر.