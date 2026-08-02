رئيس برشلونة السابق: لهذا السبب لم نتعاقد مع صلاح.. وحمزة عبدالكريم مستقبل الفريق

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة، عن الدولي المصري محمد صلاح، كاشفًا سبب عدم انتقاله إلى الفريق الكتالوني خلال فترة رئاسته، كما أشاد بموهبة المصري الشاب حمزة عبد الكريم ومستقبل برشلونة تحت قيادة هانز فليك.

وأوضح بارتوميو، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن محمد صلاح كان دائمًا من بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن برشلونة كان يسعى في تلك الفترة لضم أفضل اللاعبين، إلا أن الظروف لم تكن مناسبة لإتمام الصفقة.

وقال: "محمد صلاح لاعب استثنائي وقدم سنوات رائعة مع ليفربول، وحقق إنجازات وأرقامًا مميزة، لكن التعاقد معه في ذلك الوقت لم يكن سهلًا بسبب وجود ميسي ونيمار ولويس سواريز في الخط الأمامي."

وأضاف أن قائد منتخب مصر يُعد من أبرز اللاعبين في جيله، مؤكدًا أنه نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب داخل تاريخ ليفربول، وأصبح مصدر فخر لكل الجماهير المصرية.

وتطرق بارتوميو إلى المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مشيدًا بالإمكانات التي يمتلكها، وقال إن اللاعب يملك موهبة كبيرة، لكنه يحتاج إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل تطوير مستواه وحجز مكانه داخل مشروع برشلونة المستقبلي.

كما أثنى الرئيس السابق للنادي الكتالوني على المدير الفني الألماني هانز فليك، معتبرًا أنه يقود الفريق في الطريق الصحيح، بفضل النتائج التي حققها والعمل الذي يقدمه مع اللاعبين، معربًا عن ثقته في استمراره لسنوات مقبلة.

واختتم بارتوميو تصريحاته بالإشادة بأكاديمية "لا ماسيا"، مؤكدًا أنها لا تزال واحدة من أهم مدارس كرة القدم في العالم، وتواصل تخريج مواهب قادرة على تمثيل برشلونة على أعلى مستوى.