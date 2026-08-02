موعد ومكان عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن

نشر المخرج عثمان أبو لبن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه موعد ومكان عزاء والدته، سعاد محمد بكداش.

وكتب عثمان أبو لبن : «إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاء أمى الحاجة سعاد محمد بكداش، الله يرحمها، يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، بمسجد الصديق، مساكن شيراتون، مصر الجديدة».

لحظات من الحزن فى جنازة والدة عثمان أبو لبن

وسادت أجواء من الحزن والتأثر لحظة وصول الجثمان إلى المسجد، حيث استقبل المشيعون الجثمان بالدعاء وقراءة آيات من القرآن الكريم، في انتظار إقامة صلاة الجنازة قبل تشييعه إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد من الفنانين وصناع الدراما والسينما على التواجد إلى جانب المخرج عثمان أبو لبن، تعبيرًا عن تضامنهم معه في هذه اللحظات الصعبة، فيما استقبل أفراد الأسرة المعزين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

ويُعد المخرج عثمان أبو لبن من أبرز مخرجي الدراما التلفزيونية و السينما في مصر، وقدم خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، وهو ما دفع العديد من زملائه في الوسط الفني إلى مساندته والوقوف بجانبه في هذا الظرف الإنساني.

وتلقى المخرج عثمان أبو لبن خلال الساعات الماضية عشرات رسائل التعزية والمواساة من فنانين وإعلاميين وجمهور محبيه، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم لأسرته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.