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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
رنا عصمت


شاركت الفنانة سارة سلامة ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، عده صور بإطلالة جريئة وملفتة من الساحل الشمالى خلال قضائها عطلتها الصيفية.


تفاصيل إطلالة سارة سلامة..

 وحصدت إطلالات سارة سلامة  إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.


 وظهرت سارة سلامة بفستان باللون البيج القصير وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.


 وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 


 كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.


ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 


إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة…

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت سارة سلامة صور سارة سلامة إطلالة سارة سلامة

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سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

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