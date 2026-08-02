زراعة قنا: صرف 414ألفًا و242 شكارة سماد يوريا ونترات بالموسم الصيفي

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة انتظام صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتفاعل مع شكاوى المواطنين، مشددًا على أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، ولا تهاون مع أي تقصير في هذا الشأن.

وتواصل مديرية الزراعة بقنا، متابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من توافر الأرصدة اللازمة وانتظام عمليات الصرف وفقًا للجداول المعلنة، وسط إجراءات تنظيمية تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع تفعيل غرف العمليات لتلقي شكاوى المزارعين والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح المهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن إجمالي ما تم صرفه من أسمدة اليوريا والنترات على مستوى المحافظة منذ بداية الموسم الصيفي الحالي وحتى اليوم 31 يوليو 2026، بلغ 414 ألفًا و242 شكارة، من جميع القطاعات "الائتمان والإصلاح الزراعي والاستصلاح والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية".

وأشار البدري، إلى أن إجمالي المساحات المسجلة على منظومة كارت الفلاح بنطاق المحافظة، يبلغ 246 ألفًا و795 فدانًا، فيما بلغ إجمالي المساحات التي تم تسجيل الحصر الزراعي لها خلال الموسم الصيفي الحالي 188 ألفًا و118 فدانًا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بقنا، استمرار أعمال صرف الأسمدة للمزارعين المستحقين وفقًا للضوابط والجداول المحددة، مع متابعة موقف الأرصدة بالمنافذ بصورة مستمرة، بما يضمن تيسير حصول المزارعين على احتياجاتهم من الأسمدة دون معوقات.

وأضاف البدري، بأن جدول توزيع الجمعيات التعاونية الزراعية للصرف من منافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية خلال الفترة من الأحد 2 أغسطس وحتى الخميس 6 أغسطس 2026، تم إعداده وتعميمه لتنظيم عمليات الصرف وتجنب التكدس أمام المنافذ.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بقنا، على أهمية التزام المزارعين بالمواعيد المحددة وفقًا للجداول المعلنة، مؤكدًا أن الموسم الصيفي الحالي مستمر حتى 30 سبتمبر 2026، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان انتظام عمليات صرف الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.





